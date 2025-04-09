全運會及立會選舉年底舉行　曾國衞：一併宣傳成效更顯著

曾國衞相信兩項盛事彼此都有對方的元素，可以在關注全運會的同時，帶出立法會選舉的重要信息。

第15屆全國運動會及立法會換屆選舉分別在今年11月及12月舉行，政制及內地事務局局長曾國衞表示，政府正研究將兩項宣傳工作一併進行，相信成效更為顯著。曾國衞在立法會財委會特別會議表示，相信兩項盛事彼此都有對方的元素，可以在關注全運會的同時，帶出立法會選舉的重要信息，具體宣傳策略正在研究，相信合併宣傳可以相輔相成、相得益彰。

立法會投票率沒硬指標

多名議員關注政府如何加強立法會換屆選舉宣傳，以提升投票率。曾國衞表示，投票率受很多不同因素影響，沒有一個硬指標，但政府會繼續大力宣傳已完善的選舉制度，希望市民明白選舉的重要性。