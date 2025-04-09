全運會及立會選舉年底舉行　曾國衞：一併宣傳成效更顯著

第15屆全國運動會及立法會換屆選舉分別在今年11月及12月舉行，政制及內地事務局局長曾國衞表示，政府正研究將兩項宣傳工作一併進行，相信成效更為顯著。曾國衞在立法會財委會特別會議表示，相信兩項盛事彼此都有對方的元素，可以在關注全運會的同時，帶出立法會選舉的重要信息，具體宣傳策略正在研究，相信合併宣傳可以相輔相成、相得益彰。
立法會投票率沒硬指標
多名議員關注政府如何加強立法會換屆選舉宣傳，以提升投票率。曾國衞表示，投票率受很多不同因素影響，沒有一個硬指標，但政府會繼續大力宣傳已完善的選舉制度，希望市民明白選舉的重要性。
工聯會議員鄧家彪關注政府會否在機場、東涌設鄰近邊境票站。曾國衞說，政府過去安排鄰近邊境票站成功，會研究議員建議，亦要考慮合適的場地，如有需要稍後會公布安排。
另外，經民聯議員林健鋒關注，政府會否增撥資源，邀請網紅、商界及各界人士說好香港故事。曾國衞表示，說好香港事故是重中之重，會繼續對外宣傳，包括各官員出訪外地，會見各國政要、商界、傳媒及華人團體時，以及各駐海外經濟貿易辦事處透過不同活動，大力推廣「一國兩制」的成功實踐和各種優勢機遇，亦會積極鼓勵不同組織在香港舉辦大型國際活動，邀請世界各地及各界人士到訪香港，以見證「一國兩制」取得的成果。
原文刊登於 香港電台