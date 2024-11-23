全運會單車測試賽明日展開　運輸署提醒出門留意交通安排

全運會的公路單車項目，將會在周日（24日）在港珠澳大橋舉行測試賽。運輸署呼籲市民要注意交通管制。並預計機場、北大嶼山公路、青嶼幹線、機場道及赤鱲角路的交通會較繁忙，前往機場、東涌或迪士尼樂園的朋友請盡量乘搭鐵路。
全運會單車項目將會在明日進行測試賽，這也是港珠澳大橋首次進行公路單車的比賽。運輸署透過社交平台呼籲公眾及旅客注意交通狀況。根據運輸署表示，北大嶼山公路及竹篙灣公路會實施滾動式交通管制。並預計機場、北大嶼山公路、青嶼幹線、機場道及赤鱲角路的交通會較繁忙，前往機場、東涌或迪士尼樂園的朋友請盡量乘搭鐵路。
特定時段A車不經香港口岸
署方提醒前往有關地方的市民及遊客，應避免駕車前往上述地區，如有擠塞，請耐心等候，小心駕駛，遵從警方指示。另外，來回機場、北大嶼山至市區或新界的巴士路線（包括A及E線）行車時間會增加，可能影響巴士服務穩定性。而在特定時段A線巴士不會途經香港口岸。請留意最新交通消息，預留較多時間出行。
運輸署表示，實際解封時間視乎賽事實際完結時間，運輸署和警方會密切監察交通情況，確保道路在完全安全讓車輛行駛下重開。而運輸署緊急事故交通協調中心會在賽事期間提升至最高級別，即聯合督導模式運作，聯同主要公共運輸營辦商密切監察交通情況，有需要時會調整服務。