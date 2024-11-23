全運會單車測試賽明日展開　運輸署提醒出門留意交通安排

全運會的公路單車項目，將會在周日（24日）在港珠澳大橋舉行測試賽。運輸署呼籲市民要注意交通管制。並預計機場、北大嶼山公路、青嶼幹線、機場道及赤鱲角路的交通會較繁忙，前往機場、東涌或迪士尼樂園的朋友請盡量乘搭鐵路。

全運會單車項目將會在明日進行測試賽，這也是港珠澳大橋首次進行公路單車的比賽。運輸署透過社交平台呼籲公眾及旅客注意交通狀況。根據運輸署表示，⁠北大嶼山公路及竹篙灣公路會實施滾動式交通管制。並預計機場、北大嶼山公路、青嶼幹線、機場道及赤鱲角路的交通會較繁忙，前往機場、東涌或迪士尼樂園的朋友請盡量乘搭鐵路。