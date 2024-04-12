全運會明年11.9廣州開幕 港承辦8競技項目

第十五屆全國運動會將於明年11月9至21日舉行，將由粵港澳三地共同舉辦，開幕式及閉幕式分別在廣州和深圳舉行；舉行的34個競賽大項，當中8個將由香港承辦，包括劍擊、場地單車等。特首李家超表示，香港特區政府會貫徹「簡約、安全、精彩」的辦賽原則，充分利用現有場館以及即將落成的啟德體育園辦賽。 第十五屆全運會組委會、全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧運會組委會成立大會昨在廣州舉行。國家體育總局競體司司長張新表示，全運會舉行的34個競賽大項401個小項，群眾賽事活動設23個大項166個小項。

廣東省將舉行大多數項目，香港將會承辦其中8個競賽項目，及一個群眾項目。澳門將會舉行乒乓、女排成年組、三人籃球，男子籃球18歲以下組，以及群眾賽事的空手道項目。張新指，三地合辦全運會將豐富「一國兩制」實踐，促進粵港澳三地交流，故正研究設計馬拉松及公路單車項目，串聯粵港澳的比賽路線。 特首李家超昨率領特區政府代表團前赴廣州出席。李家超說，香港承辦明年舉行全運會和殘特奧會，是讓香港展現舉辦大型體育活動實力的絕佳機會。出席同一場合的文體旅局長楊潤雄表示，香港貫徹簡約、安全、精彩的辦賽原則，不會新建場館，而是利用現行場館和將落成的啟德體育園承辦賽事。