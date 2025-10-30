全運會沙排周五維園上演 楊德強︰場地屬香港歷來沙灘運動最高規格

全運會沙灘排球項目周五起至下月8日及下月10日在維園舉行，將產生兩面金牌。沙灘排球是本港承辦8項全運會賽事之一，有逾50隊參賽，港隊派出一隊男子隊及兩隊女子隊。全運會港區統籌辦主任楊德強昨指，今次的場地，是香港歷來沙灘運動中最高規格的場地；場地花了逾一周搭建，已完成布置，現作最後檢視。各運動員亦已抵港，將安排他們到維園練習和熱身。

維園足球場已變身成為沙排場地，7個場地包括主場、副場、兩個熱身場及3個訓練場等均已完成布置，主場及副場觀眾席分別設有1,300及400個座位。楊德強昨到維園視察時指，維園今次的場地是香港歷來沙灘運動中最高規格的場地，透露港隊教練及運動員都對沙地、燈光、溫度等條件非常滿意，認為水平與海外或國際比賽場地相當，甚至更好。他又認為在鬧市中舉辦沙排賽事，方便觀眾入場捧場，相信氣氛會更好。他又說逾50隊來自不同省市的運動員已抵港並入住酒店，不同代表團的官員及運動員昨午將會開會，抽籤決定賽程，之後在網上公布。

楊德強指，維園經常舉辦大型活動，不同部門及統籌辦亦已作大量準備工作，有信心能妥善控制人流。他稱，目前決賽及準決賽的門票銷情較好，初賽則仍有門票可供購買，呼籲市民可因應賽程，從線上或線下途徑購買心儀場次的門票。

除欣賞精彩賽事外，他表示，觀眾區將設有沙場及攤位遊戲，排球總會亦將安排運動員和教練傳授技巧，讓觀眾和市民親身體驗沙排運動。