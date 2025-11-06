全運會男子單車公路賽周六舉行 大橋香港口岸6時半關閉

香港賽區承辦、賽道橫跨粵港澳三地的十五運會公路單車男子個人賽於周六(8日)舉行，將有23支隊伍、共104名運動員參與，包括9名香港運動員。賽事當日早上9時開始，預計下午約2時30分結束；當中預計10時20分經港珠澳大橋進入香港段，車隊在港逗留約1個半小時。為配合賽事，港珠澳大橋往珠海和澳門方向的路段，將於當日早上7時半起暫停服務；香港口岸旅檢大樓出境大堂及出境車輛通關廣場將於早上6時半關閉。 賽事賽道全程231.8公里，從珠海出發、途經澳門及香港。香港賽段為55.8公里，預計10時20分經港珠澳大橋進入香港段，之後沿北大嶼山公路、竹篙灣公路，進入香港迪士尼樂園度假區後折返，再經港珠澳大橋前往橫琴，然後返回珠海。警方會採用滾動式臨時交通管制，分段封閉及開放道路，確保選手安全。當局提醒預計當日早上經北大嶼山公路往返機場的行車時間將延長約30分鐘。

為配合賽事，港珠澳大橋西行(香港往珠海/澳門方向)將於當日上午7時30分至中午12時30分實施臨時管控，香港口岸旅檢大樓出境大堂及車輛通關廣場會於6時30分起關閉。因珠海仍有大量道路封閉，往珠海的金巴中午12時半至1時半只能提供有限度服務，珠海往香港的金巴則要到下午2時半才恢復服務。 為方便公眾觀賞賽事，香港迪士尼樂園度假區以外的幻想道行人路將設公眾觀賞區，可容納約數百名觀眾，市民可到場觀賽和為運動員打氣。警方會視乎現場情況，適時實施人流管制措施，市民須依從現場警員及工作人員指示。