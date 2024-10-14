全運會籌備順利 下月起辦測試賽 楊德強︰選手住啟德隔離設施不適合

全運會2025於明年11月舉行，首次由粵港澳三地聯合舉辦，香港將承辦8個競賽項目。全運會統籌辦主任楊德強稱，下月起至明年初，將為本港承辦賽事進行測試賽，確保準備妥當；首個測試賽將是香港高爾夫球公開賽，屆時內地高爾夫球協會亦會派員來港視察。就運動員住宿安排，雖然有三個項目在啟德體育園舉行，但楊德強認為啟德的隔離設施不適合供選手入，因設施、配套均未能配合。 全運會2025明年11月9日至11月21日，本港承辦的8個項目，包括籃球(男子22歲以下組)、場地單車、劍擊、高爾夫球、手球(男子)、7人欖球賽、三項鐵人和沙灘排球；以及一個群眾項目保齡球。全運會統籌辦主任楊德強昨在節目《講清講楚》稱，目前籌備工作進展順利，下月起至明年初將陸續進行測試賽，首個測試賽是高爾夫球，了解配套、裁判等運作安排。他指，本港，足以應付七欖、場地單車、高爾夫球賽事的裁判，但手球等賽事要內地協助。

楊德強

場地附近覓酒店 就大批運動員來港作賽的住宿安排，就啟德體育園將舉行3個項目，有意見提出安排運動員入住啟德隔離設施，楊德強認為不適合用作運動員住宿；指雖然全運會要求運動員住宿地點與比賽場地在半小時車程內，但仍不乏選擇「以啟德來說，半小時(車程)，基本可以去到九龍東、九龍西，甚至新界某些地方(酒店)也可。」當局正在不同比賽場地附近物色合適酒店作住宿點。 因運動員需要有健身室，參與隊制項目隊伍須有開會場地，「運動員會很緊張吃甚麼，因為藥檢是其中一環。除了有中餐、西餐，亦要因應內地一些運動員是吃清真食物的，全運會有一個整體要求。」

研辦嘉年華吸引市民關注 楊德強又指，由深圳負責的馬拉松賽事，及由珠海負責的公路單車賽，均希望以跨境形式進行。深圳方面已擬定多條路線，惟仍要考慮關口安排，而公路單車則有機會在港珠澳大橋舉行，故要考慮安全、風速和救援方案等問題，有關單位目前仍在探討中。他表示，正研究舉行嘉年華吸引市民關注全運會。 上任僅約一年的前體育專員黃德森早前因個人理由提出終止合約，再由公務員接任，他稱不應該認定公務員一定不認識體育，又指「體育專員除了體育知識外，亦要有公共行政管理經驗，最理想是兩方面可以兼顧。」