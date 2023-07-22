全運會統籌辦公室主任公開招聘　月薪近28萬元　須附6大條件

文化體育及旅遊局轄下的全國運動會(全運會)統籌辦公室主任職位今(12日)展開公開招聘，申請人於獲聘時必須是香港特區永久性居民，並須持有由本港大學頒授的學士學位或同等學歷等，每月薪酬279,600港元。
全運會統籌辦主任6大條件
申請人除在獲聘時必須是香港特區永久性居民外，並符合以下所列的6大條件，包括：
- 持有由本港大學頒授的學士學位或同等學歷
- 具備至少15年行政及管理經驗，當中包括在香港大型公共或私人機構擔任高層行政及管理職位至少10年，如有與體育行政相關的專業經驗更佳
- 深入透徹了解香港體育政策和體育界的運作模式；如對內地及澳門特區的相關事宜亦有認識更佳；必須熟知國際及/或大型區域運動會和體育賽事，並具備籌辦有關賽事的經驗；曾參與全國運動會、殘疾人運動會或特殊奥林匹克運動會更佳
- 具備國際視野，擅長與體育界別和內地當局、香港及/或澳門特區政府官員聯繫和合作，經常與內地、香港或澳門的(i)有關官員及/或(ii)大型體育機構有事務往來，及具備豐富經驗
- 具有實際的領導和組織能力、卓越的策略規劃技巧和敏銳的政治觸覺，並善於溝通和協商
- 精於閱寫中英文，並能說流利普通話、粵語和英語
粵港澳三地聯合承辦2025年的全運會，是香港首次參與承辦。特區政府於今年5月成立香港賽區籌委會，由政務司司長陳國基出任主席。