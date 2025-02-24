全運會馬拉松測試賽 深港賽道各半 跑手︰上大橋逆風較吃力

賽事全長42.195公里的賽道，其中21公里是香港賽段，是全運會史上首個跨境馬拉松項目；賽道不少範圍屬禁區，主辦方安排義工沿途為跑手打氣。測試賽有38名運動員參加，包括3男3女香港運動員。女子組上午7時先出發，男子組於7時半起步，在深圳灣體育中心起步，途經深圳灣公路大橋和港深西部公路高架橋，然後按相同路線折返深圳灣口岸，最終返回深圳灣體育中心終點。

2025深港馬拉松暨第15屆全運會田徑(馬拉松)測試賽昨早舉行，採取閉環式管理，全部跑手預先認證身份，以人臉識別過關，要戴手環定位。全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強表示，測試賽經驗寶貴，會與相關部門和機構檢視各個環節，為年底舉行的全運會正式賽事做好準備。

全部選手在早上9時12分前完成香港賽段，與主辦單位預計相若。女子組第一名完成賽事的是內地選手陳麗琴，成績為2時44分44秒，香港的司徒兆殷以2小時47分20秒得第3名；男子組第一名為內地選手趙朝傳，成績2時17分17秒。港隊最好是尹焯熙，以第8名完成。

香港跑手魏賡說，賽事路段初期需要上大橋，「橋比較逆風，要逆風跑、很吃力……那段消耗很多體力」，路面較起伏，昨日濕度低，適合長跑；又稱入場需要通過安檢和核對證件，可以了解整體運作流程。