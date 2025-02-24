全運會馬拉松測試賽 深港賽道各半 跑手︰上大橋逆風較吃力

2025深港馬拉松暨第15屆全運會田徑(馬拉松)測試賽昨早舉行，採取閉環式管理，全部跑手預先認證身份，以人臉識別過關，要戴手環定位。全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強表示，測試賽經驗寶貴，會與相關部門和機構檢視各個環節，為年底舉行的全運會正式賽事做好準備。
賽事全長42.195公里的賽道，其中21公里是香港賽段，是全運會史上首個跨境馬拉松項目；賽道不少範圍屬禁區，主辦方安排義工沿途為跑手打氣。測試賽有38名運動員參加，包括3男3女香港運動員。女子組上午7時先出發，男子組於7時半起步，在深圳灣體育中心起步，途經深圳灣公路大橋和港深西部公路高架橋，然後按相同路線折返深圳灣口岸，最終返回深圳灣體育中心終點。
全部選手在早上9時12分前完成香港賽段，與主辦單位預計相若。女子組第一名完成賽事的是內地選手陳麗琴，成績為2時44分44秒，香港的司徒兆殷以2小時47分20秒得第3名；男子組第一名為內地選手趙朝傳，成績2時17分17秒。港隊最好是尹焯熙，以第8名完成。
香港跑手魏賡說，賽事路段初期需要上大橋，「橋比較逆風，要逆風跑、很吃力……那段消耗很多體力」，路面較起伏，昨日濕度低，適合長跑；又稱入場需要通過安檢和核對證件，可以了解整體運作流程。
楊德強︰會檢討改善空間
全運會統籌辦主任楊德強說，賽事旨在測試深圳和香港在競賽進行、前置查驗通關、閉環管理等方面的工作；又指香港賽段適合舉辦馬拉松賽，整體運作暢順，會檢討改善空間。
深圳南山區文化廣電旅遊體育局副局長壽晨帆表示，今次是「深港聯動」，兩地在賽道設置、通關保障，聯調聯試作演練和配合，相信這是一次非常好的合作。當局在賽道沿線設立超過10個應急出口和15條醫療救援通道，加強對參加者的應急保障。
首次由粵港澳三地合辦的第十五屆全國運動會於11月舉行，香港將主辦高爾夫球、七人制橄欖球、擊劍、鐵人三項等8個項目，亦參與籌辦由深圳市負責的田徑馬拉松及由珠海市負責的公路自行車跨境賽事。