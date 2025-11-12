全運會｜三項鐵人 馬拉松周末上演 深圳口岸周六凌晨封關

全運會正如火如荼地進行。香港賽區亦將有不同項目上演，當中三項鐵人及全運會首個跨境馬拉松將於周六(15日)舉行。為讓兩項比賽順利舉辦，香港多區昨起已有特別交通安排，包括中區及灣仔區部分路段分階段臨時封閉、設立限制區域等。另外，為配合馬拉松賽事，深圳口岸將於比賽周六當日凌晨2時至早上11時封關，禁止非賽事人員及車輛進入口岸及賽事管理區域，前往深圳灣口岸的跨境車輛及公共運輸服務亦會暫停。 十五運會田徑(馬拉松)比賽將於周六舉行，而三項鐵人比賽就於周六及日(15至16日)上演。全運會香港賽區統籌辦公室主任楊德強昨指，今次田徑馬拉松比賽共計有71名運動員參賽，包括38男33女，其中2男3女為香港運動員；男子組於當日上午7時開跑，女子組上午7時30分開跑。

他又指，賽道為42.195公里，香港段長度為21.841公里，男女組均從深圳灣體育中心出發，經深圳灣口岸進入香港，再原路返回深圳，預計所有跑手會在2小時內完成香港賽段。為配合賽事，深圳灣口岸會在周六(15日)凌晨2時至上午11時封關，出境方向前端連接道路，包括深圳灣公路大橋、港深西部公路及其他相關路段均會被封閉。他又指，由於馬拉松賽道涉及禁區範圍，為免影響賽事進行和做好管理，不設公眾觀賽區。

暫停跨境車輛及公共運輸服務 運輸署總運輸主任/全國運動會(新界)許良芬補充，屆時將同步實施臨時交通措施，暫停前往深圳灣口岸的跨境車輛及公共運輸服務，包括專營巴士、專線小巴、跨境巴士及的士。受影響時段內，貨車可於凌晨2時至上午11時，客車及小汽車則於上午6時30分至11時，改道使用皇崗、蓮塘或文錦渡口岸通關。

警務處新界北總區交通部執行及管制組警司蕭奕騏提醒，深圳灣口岸預計上午11時重開，惟受馬拉松賽道完成時間影響，口岸恢復及深圳市內交通或需時，部分道路仍將維持管控，市內交通預計較擠塞；呼籲駕駛人士於賽事期間避免駕車前往跨境口岸，改用公共交通工具往返內地。深港旅客亦可選用羅湖、福田或蓮塘口岸出入境。 中區灣仔分階段實施交通安排 至於三項鐵人比賽的安排，警務處港島總區交通部執行及管制組警司麥中傑指，比賽將影響中區及灣仔區部分路段，當局已分階段實施特別交通安排。首階段昨早10時至周日(16日)下午6時，位於立法會道至博覽道中的一段博覽道將臨時封閉。

其後，明天(14日)凌晨4時至7時，警方將在中環海濱及灣仔北一帶實施間歇性封路，涉及龍和道、耀星街、農合街及龍達徑等路段；第三階段則於周六(15日)凌晨0時至下午2時，以及周日上午6時至下午6時，上述路段將全面封路，受影響駕駛者須改道經菲林明道、干諾道中、夏愨道及告士打道。另外，灣仔臨時海濱花園對開水域將設立限制區域，途經維港中部的船隻或將受影響。楊德強指，大會將在中環海濱活動空間設置觀賞區，同時設置觀眾體驗區及運動示範區，令觀眾有不同體驗。