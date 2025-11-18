全運會｜何詩蓓極速游摘兩銅 李思穎全能封后奪第3金

兩大香港女將再發雌威！港隊周一繼續在「第十五屆全國運動會」創出佳績；之前已分奪兩金的兩大女將，新「女車神」李思穎(Ceci)昨天在女子全能賽繼續勇態，最終以1分力壓河南好手周夢寒，勇奪今屆全運第3金。至於香港「女飛魚」何詩蓓戰力驚人，昨晚5分鐘內出戰兩個項目，同獲銅牌，為港隊增添1金2銀，暫時在競賽項目得到8金2銀7銅。 24歲的李思穎贏得女子單車公路賽後，在「主場」香港單車館夥拍梁穎儀出戰女子麥迪遜賽勝出，個人取得今屆全運兩金後；Ceci昨乘勝追擊，挑戰今屆全運會第三金，出戰她最想奪得的女子全能賽。

賽事共有4項，包括捕捉賽、衝刺賽、淘汰賽和最後的記分賽。中午先鬥捕捉賽共賽40圈，氣勢如虹的Ceci以首名完成獲得40分。相隔約1小時後，李思穎再戰衝刺賽同樣共賽40圈，她最後以第3名完成再添36分，兩項後共得76分仍排第一位。之後在黃昏再度出戰全能賽第三項的淘汰賽；李思穎一直留守車群中段，在車群剩下最後3人時，李思穎遭淘汰，換言之她取得第3名，為總分增添36分，當時以112分繼續緊守第一位。全能賽最後一項記分賽，有8個衝刺圈，最後Ceci穩紮穩打再添12分，最終以124分，1分力壓河南的周夢寒，成就今屆3金壯舉，新「女車神」實至名歸。

Ceci賽後談感受稱「相信自己好重要」，坦言，「以為自己會輸，但當時好辛苦甚麼也做不到，幸好最終能贏。我一直努力相信自己就會有。」被問及奪3金的意義，她說：「證明訓練方向沒有錯，並沒有白費支持我的人及教練的栽培。」

何詩蓓勇奪兩金兩銅 另外，首次參加全運會的何詩蓓(Siobhan)今次一口氣報名角逐4個個人項目，順利在主項200米及100米自由泳封后；昨晚在深圳大運中心游泳館，要在短短5分鐘內先後出戰女子50米蛙泳及女子50米自由泳兩項決賽。

Siobhan先在蛙泳鬥亞洲紀錄保持者、上海名將唐錢婷，Siobhan全程守在三甲位置，但對手實力強勁，最終她以30.71秒多取1面銅牌；而唐錢婷時間是30秒正，榮膺今屆100米及50米蛙后。何詩蓓之後即戰50米自由泳，結果游出24.84秒跟浙江呂越並列第3，金、銀牌分別是浙江的吳卿風及江西的程玉潔。 28歲的Siobhan賽後對於極速奪兩銅說：「教練團合作令到成個過程順暢，我沒有想太多，逼自己先游一項再想另一項，雖然辛苦，但集中完成。本身這兩項不是自己強項，但想挑戰自己5分鐘游到兩項，自己做得不錯。」談及未來目標：「我目標是明年亞運會。明天便要回港繼續訓練，沒有甚麼慶祝活動，但好開心知道自己水平去到邊，是一個好好的開始。」全運游泳昨晚亦圓滿結束，香港游泳隊今屆「埋單」累積3金3銅，創全運史上最佳，成績出色。

文化體育及旅遊局長羅淑佩祝賀李思穎再奪金，讚揚她愈戰愈勇，為香港摘下3面全運會金牌，展現名將風采，再次印證香港單車運動員非凡實力，並感謝教練和團隊的努力和付出。羅淑佩同時祝賀何詩蓓摘兩銅，希望市民在餘下賽事繼續為香港健兒打氣。 另外，香港「網球一哥」黃澤林(Coleman)在珠海橫琴國際網球中心繼續晉級之旅，在男單以直落兩盤擊敗廣東的曾姚杰躋身8強，今天鬥北京的崔杰；可惜Coleman之後夥拍黃俊鏗出戰男雙8強鬥江蘇組合唐盛/孫淺，結果盤數輸0比2，無緣躋身四強。