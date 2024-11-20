全運會｜公路單車測試賽11.24舉行　港賽區路面實施「滾動式」封閉

2024粵港澳公路自行車賽暨第15屆全國運動會公路自行車測試賽將於周日(24日)舉行，成首次在港珠澳大橋舉行的公路單車賽；屆時將禁止所有車輛使用大橋，北大嶼山公路前往機場的行車時間亦會增加約30分鐘。

賽事橫跨港澳珠三地 逾70車手參賽 比賽的項目為男子個人賽，將有來自內地及港澳的23支隊伍、共71名運動員，在上午9時從珠海市博物館出發至澳門路段，再從港珠澳大橋進入香港，沿北大嶼山公路行駛，經過迪士尼樂園後折返去大橋，並經橫琴返回珠海市博物館。

全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強表示，賽道全場230公里，其中55.8公里屬香港段，預計車隊在香港段進行比賽的時間為上午10時20分至11時50分，共1.5小時；由於賽段多為高速公路和邊境禁區範圍，大會將於迪士尼樂園附近的幻想道設置無上蓋的公眾觀賞區，估計可容納約500名觀眾。 港珠澳大橋臨時封路 為配合測試賽，港珠澳大橋前往香港方向會於上午9時至下午12時半實施臨時管控措施，禁止所有車輛使用大橋；從香港前往珠海或澳門方向則由上午7時半起實施至下午12時半。

楊德強指，計劃在當日早上離開香港的旅客需於上午6時半前抵達香港口岸旅檢大樓或車輛通關廣場，以便有充足時間辦理離境和通關手續。金巴等跨境公共交通服務亦將暫停；前往珠海和澳門的最後一班金巴將在早上7時半由香港口岸開出，前往香港的最後一班金巴則將於上午8時半分別由澳門和珠海開出，預計金巴服務在下午12時半會逐步恢復。 他又提到，香港賽區相關道路，包括北大嶼山公路等進行「滾動式」封路、即是當車隊抵達有關路段前後才會作出管制。

香港警務處新界南總區高級警司(行動)鄭威鍵補充，順朗路的來回方向，將於上午6時半至下午2時封閉；北大嶼山公路、竹篙灣公路、神奇道和幻想道則將實施「滾動式」交通管制，動態地進行分段式封閉和開放，確保選手能安全前行，同時減少對日常交通的影響，預計封閉和受影響的路段會在12時半逐步恢復交通。 他預料經北大嶼山公路來往機場或迪士尼樂園會出現約4公里車龍，行車時間增加約30分鐘，並呼籲駕駛人士考慮使用屯門赤臘角隧道，市民和旅客亦應預早規劃行程、儘量使用鐵路服務。