全運會｜廣東賽區13個項目門票明日發售 港人購票須用回鄉證

十五運會第三批次賽事門票將於明日(16日)上午10時起公開發售。

本次開售的為十五運會廣東賽區13個項目，包括羽毛球、籃球(男子成年組、女子成年組、女子22歲以下組、女子18歲以下組)、武術(套路)、游泳、舉重、自行車(競速小輪車)、皮划艇(靜水、激流迴旋)、攀岩和射擊(飛碟)。其中羽毛球、籃球(男子成年組、女子成年組)及游泳為熱門項目。公眾可通過官方線上票務平台，包括十五運會官方票務網站或微信「十五運會官方票務」小程序，購買電子票。已註冊用戶登入平台後，可選擇「賽事購票」，並按賽事地點、項目、時間及場次選購不同賽區門票。香港市民購買廣東賽區門票須使用港澳居民來往內地通行證。每張訂單最多可購買同一場次門票6張；熱門項目則每張訂單限購同一場次門票3張。



十五運會香港賽區8個項目中，擊劍自上月20日開售以來，周末賽事門票在線上平台反應熱烈。全國運動會香港賽區統籌辦公室會調整擊劍線上與線下門票的分配數量，亦已將沙灘排球和籃球(男子22歲以下)部分原定安排線下銷售的門票調撥至線上，方便公眾人士經線上渠道購買。



此外，殘特奧會香港賽區的3個競賽項目包括硬地滾球、輪椅擊劍和乒乓球(TT11組)的門票，計劃於今月稍後發售。第九屆特殊奧林匹克運動會乒乓球項目門票將免費派發，具體安排容後公布。