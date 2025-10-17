全運會｜料帶動至少10萬旅客 食肆提供優惠酒店業稱房間充足

十五運會將於下月9日開幕，香港將承辦8個競賽項目，香港旅遊業議會預計，全運會可帶動的旅客有10萬人次以上，預計這批旅客來港後可推動餐飲、零售和酒店業務，帶來更高的人均消費值。本港酒店業界表示有信心有足夠房間供應，有場館附近餐飲業界亦做好準備，包括會向有聯繫的酒店提供優惠。
8個競賽項目 3項啟德體育園舉行
本港承辦的8個十五運會競賽項目中，其中3項在啟德體育園舉行。有位於啟德零售館的餐廳表示，根據過往經驗，當體育園有賽事或演唱會舉行時，人流都會較平日增加，相信對生意會有幫助，餐廳屆時亦會安排更多人手，由平時一更5至6名員工，增加至8人，亦會因應全運會製作特色菜單，並提供優惠吸引客人。
期望更多內地旅客前往九龍城
在鄰近啟德體育園的九龍城，有食肆就與周邊的酒店和賓館合作，在全運會期間的旅客入住時，向他們推薦九龍城的餐廳並提供優惠，食肆負責人表示，當啟德有活動舉行時，人流和生意額都會增加大約一成半，但內地旅客較少到九龍城的食肆，期望措施可以令更多旅客認識九龍城這個地方，從而增加人流。
香港酒店業主聯會執行總幹事的徐英偉表示，現時已經有超過5萬間酒店房間是預留給來港參賽的運動員、他們的團隊、貴賓以及傳媒。他有信心全運會期間，本港有足夠酒店房間供應，期望透過今次運動會，令旅客感受本港的旅遊文化，從而推動旅游發展。不過他提到，目前全運會門票主要透過官方渠道發售，當旅客購買完門票後，需要到其他平台預定酒店，期望政府之後可以嘗試一站式平台，令旅客可以一站式購買門票和預定酒店。
香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，業界有收到一些內地旅客查詢和預訂，主要是代他們預訂酒店和車輛，亦有部分旅客計劃在觀賞比賽後在港旅遊，旅行社都會為他們制定本地遊行程。崔定邦又相信，相信業界有能力應付這批旅客。
