全運會｜料帶動至少10萬旅客 食肆提供優惠酒店業稱房間充足

十五運會將於下月9日開幕，香港將承辦8個競賽項目，香港旅遊業議會預計，全運會可帶動的旅客有10萬人次以上，預計這批旅客來港後可推動餐飲、零售和酒店業務，帶來更高的人均消費值。本港酒店業界表示有信心有足夠房間供應，有場館附近餐飲業界亦做好準備，包括會向有聯繫的酒店提供優惠。

8個競賽項目 3項啟德體育園舉行

本港承辦的8個十五運會競賽項目中，其中3項在啟德體育園舉行。有位於啟德零售館的餐廳表示，根據過往經驗，當體育園有賽事或演唱會舉行時，人流都會較平日增加，相信對生意會有幫助，餐廳屆時亦會安排更多人手，由平時一更5至6名員工，增加至8人，亦會因應全運會製作特色菜單，並提供優惠吸引客人。