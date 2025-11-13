全運會｜新地邀參賽運動員親身示範兼直播　人流料升一成

第十五屆全國運動會正在粵港澳三地上演，新地旗下十二大商場在13日賽事期間，安排商場大電視全程直播賽事，其中4個商場更獲有份參與今屆賽事的港隊運動員，到場親身示範或與市民交流。新地相信，大電視直播有助提升現場觀賽氣氛，亦有效延長顧客停留時間帶動消費，料各場活動於周末會有一成增幅。

新地指，毗鄰賽事地區的上水廣場、新蒲崗Mikiki、將軍澳中心及PopWalk天晉滙有舉辦「全運同樂日」，邀請港隊代表到場與市民近距離交流。當中，佩劍運動員陳樂熹在出發比賽前，到Mikiki即場示範持劍動作與步伐；高爾夫球代表林日曦和渣打馬拉松女子本地冠軍黃卓寧，分別現身上水廣場和PopWalk天晉滙分享備戰心得、訓練點滴。另外，前單車港隊運動員洪松蔭與馬詠茹亦在將軍澳中心與市民互動。