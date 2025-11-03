全運會｜有義工未收到制服 　統籌辦：分配額未滿足香港賽區需求

第15屆全國運動會本月9日至21日舉行，首次由粵港澳聯合舉辦，本港將承辦8個競賽項目，委任超過1.6萬名市民擔任義工，主辦單位早前於社交平台指制服會於本月上旬送抵，並委託速遞公司送到義工選擇的自取點。惟火炬傳遞及部分競賽項目已經開始情況下，有部分義工表示收到通知制服要周六(11月8日)才到香港，未收到制服前，義工可穿自己的衣服，主調是白色上衣。

另有義工留言反映，現時不但沒有義工制服，甚至原定周四（6日）進行的義工活動亦被取消，現仍未知最新安排，而他特意為擔任義工申請兩周假期，質疑安排「豈不是白白浪費咗我的大假？」

全國運動會香港賽區統籌辦公室表示，粵港澳三地的運動服，包括運動員、工作人員和義工的制服由廣東省執委會統一進行市場開發，廣東今年初通知，會由一家統一開發合作夥伴贊助企業贊助，提供全運會所需的制服予三地。但是由於分配額不足以滿足香港賽區的制服需求，香港賽區的義工制服須其後通過採購程序，向相關贊助企業另外付款採購，才能有足夠數量分配，服裝生產與送遞亦因而有所延遲，而香港賽區一直催促贊助企業加快生產，並向廣東執委會反映問題。