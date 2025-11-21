全運會｜李家超祝賀港隊取得歷史佳績　讚揚卓越表現和堅毅精神

全運會今日(21日)閉幕。行政長官李家超感謝中央的信任、國家體育總局的支持，同時祝賀中國香港運動員在全運會取得9金2銀8銅共19面獎牌的歷史佳績，讚揚他們的卓越表現和堅毅精神，並感謝社會各界對全運會和運動員的支持，以及香港體育學院、各相關體育總會和屬會的教練團隊、醫療人員和支援團隊的付出。

李家超表示，香港回歸祖國以來，首次以承辦城市的身分參與這項國家水平最高、規模最大的綜合性體育盛會，是香港體育發展的里程碑。香港承辦的全運會8個競賽項目和一個群眾賽事活動，以及協辦的兩個跨境項目，一直以最高標準作為籌辦目標，充分展現出粵港澳緊密協作的成果，體現國家對粵港澳大灣區協同發展的堅定支持，也為大灣區未來舉辦更多國際大型盛事奠下穩固基礎。