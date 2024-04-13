全運會｜楊德強相信開幕禮可看到香港元素及特色

明年舉行的第15屆全運會賽事組委會日前成立，全國運動會統籌辦公室主任楊德強表示，未來會與國家體育總局及粵港澳三方，一同細化討論賽程，負責開幕式的製作團隊，稍後會來港實地考察及聽取意見，他相信可在開幕式中看到香港元素及特色。 楊德強在香港電台節目《星期六問責》表示，全運會的開幕及閉幕禮分別在廣州與深圳舉行。廣州方面剛委託開幕禮的製作團隊，由於今次是以大灣區形式舉辦全運會，他提出希望可在開幕禮加入香港元素，因此團隊稍後會來港實地考察。

楊德強說，國家體育總局及粵港澳三方已建立緊密聯繫機制，會恆常會面。他不認為彼此存在競爭，就算競爭都是良性競爭，就是希望辦好整個賽事。他說會依據簡約精彩原則籌辦全運會，即不要大興土木，用現有或即將落成的場館舉辦項目，不建選手村，在場地附近的酒店作為運動員的住宿；同時要做好保安、食物及疾病防控等安全措施。而精彩原則就是希望搞一個高水平運動會，讓運動員競技，讓全國及港澳市民觀賞。 風帆因香港狀況而決定內地舉行 他說籌委會合作良好，討論賽事分工時，大家都理解彼此情況，給予很好的意見，廣州及深圳舉辦大型賽事經驗及接待能力比香港好，而香港舉辦單項賽事亦辦得出色，例如單車賽、高球賽及七欖等。至於香港未能舉辦風帆項目，是因為鑑於赤柱的陸上空間不足以作支援，維港風力不穩等因素，故大會最終決定所有帆船項目，包括風帆賽事在內地舉行。