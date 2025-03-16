全運會｜楊德強：本港賽區初步選出約1.7萬義工　不建選手村省成本

至於，早前與內地和澳門方面就兩個跨境項目舉行測試賽，楊德強表示，整體順利完成，雖跨境項目有不少挑戰如封路安排、關口要做臨時管控等，須與內地及澳門要做很多協調工作，但三地協辦項目，可加強香港與大灣區及內地的體育交流合作。

全運會及殘特奧會將於今年底在粵港澳三地舉行，本港將承辦8個全運會及4個殘特奧會項目，並會與內地和澳門合辦公路單車和馬拉松項目。全運會統籌辦公室主任楊德強今日(16日)出席電台節目時表示，過去數次測試賽整體順利完成，但仍有一些銜接安排仍有進步空間，會與內地相關部門再作檢討。

港賽區義工招募

楊德強續指，香港賽區的義工招募，現時收到逾3萬人報名，初步選出約1.7萬人，預計屆時有至少1.5萬人參與；義工須解答代表團或運動員問題，協助安排服務，如他們需要車輛，或到比賽及訓練場地。賽事期間會有2,500名運動員及1,000多名代表團成員來港，加上旅客，屆時將相當熱鬧。

另外，舉辦方亦不會大興土木建新場地，不會造選手村，會選比賽場地附近的酒店，作運動員的住宿，這方面希望可節省成本。

保齡球項目接受市民報名

除了一般比賽項目，全運會有23個群眾項目，例如籃球、羽毛球、乒乓、空手道等，亦有4個展示類項目，如舞龍舞獅、太極等。楊德強又提到，除了一般比賽項目，全運會有23個群眾項目，包括香港主辦的保齡球項目，現正接受市民報名，下月進行香港區選拔賽，若成功出線可在8月出席在啟德體育園舉行的決賽周賽事。