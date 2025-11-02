全運會｜港澳廣深4城同步火炬傳遞 乒乓代表黃鎮廷負責首棒

第十五屆全國運動會下周日(9日)開幕，香港、廣州、澳門和深圳今日(2日)同步舉行火炬傳遞活動。香港共有50名火炬手，傳遞50棒，起點為金鐘政府總部，終點為啟德體育園。起跑儀式早上9時半在政府總部舉行，由署理行政長官陳國基、文化體育及旅遊局局長羅淑佩等主禮。

整個火炬傳遞活動約2小時，火炬將橫越維港兩岸，途經多個香港著名地標，包括添馬公園，並沿中環和灣仔經過回歸紀念碑及金紫荊廣場。其後會在灣仔碼頭乘搭渡輪到尖沙咀，在尖沙咀碼頭上岸後跑到尖東，再於尖東乘坐開篷巴士，到達終點啟德體育園。

香港站第一棒火炬手為港隊男子乒乓代表黃鎮廷，他會交棒予國家女子劍擊隊名將孫一文，最後一棒則由女子劍擊運動員佘繕妡負責。火炬名單中亦不少政商界代表，包括港協暨奧委會會長霍震霆、恒地主席李家誠和新地執行總裁郭基煇等。