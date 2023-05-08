全運會｜港申辦七欖帆船劍擊等8項目　劉震：有機會爭獎牌、可激起市民熱情

本港2025年會與廣東省及澳門合辦第十五屆全運會。署理文化體育及旅遊局局長劉震今日(8日)在立法會一個委員會上透露，港府已向國家體育總局爭取承辦8個體育賽事，包括單車、劍擊、七人欖球、高爾夫球、帆船、手球、足球和沙灘排球。

群眾賽事擬辦羽毛球橋牌

劉震解釋，本港在有關項目具有優勢、運動員有機會競逐獎牌，相信若項目能由本港承辦，將可激起市民的熱情。他又透露，港府正申請承辦的4至5個群眾賽事，包括羽毛球、五人足球和橋牌等。