全運會｜港申辦七欖帆船劍擊等8項目　劉震：有機會爭獎牌、可激起市民熱情

本港2025年會與廣東省及澳門合辦第十五屆全運會。署理文化體育及旅遊局局長劉震今日(8日)在立法會一個委員會上透露，港府已向國家體育總局爭取承辦8個體育賽事，包括單車、劍擊、七人欖球、高爾夫球、帆船、手球、足球和沙灘排球。
群眾賽事擬辦羽毛球橋牌
劉震解釋，本港在有關項目具有優勢、運動員有機會競逐獎牌，相信若項目能由本港承辦，將可激起市民的熱情。他又透露，港府正申請承辦的4至5個群眾賽事，包括羽毛球、五人足球和橋牌等。
有信心啟德體育園明年底竣工
當局日前在文件提到，啟德體育園料將成為大部分賽事的主場館，但會上多名議員都關注工程受疫情影響延誤，體育園是否能趕及全運會舉行前竣工，以及預留6至12個月舉辦測試賽。署理體育專員鄭清雲指，一直與工程承辦商緊密合作，現階段有信心體育園於明年底竣工，又稱目前本港有很多場館備用。
社區隔離設施做「選手村」可考慮
民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜建議，政府可將目前閒置的啟德社區隔離設施，改裝成「選手村」供全運會選手入住。劉震回應指，當局會考慮有關意見，亦要與三地籌辦當局協調，確保三地提供居住設施的標準一致。
另外，政府計劃開設3個編外首長級公務員或非公務員職位，負責領導籌辦全運會事宜，每年平均總開支1,184萬元。有議員質疑是否有需要額外增加人手，劉震回應表示當局提出的方案已奉行簡約原則、已經過慎重考慮，又稱按以往舉辦東亞運和25周年回歸紀念活動等的經驗，認為現時提出需要的人手編制並非憑空臆造，亦不是武斷說要3人。