全運會｜港隊代表團主席料再有獎牌進帳　申辦奧運須國家考慮

粵港澳三地首次合辦全運會，港隊暫奪7金2銀5銅成歷屆最佳。特區政府代表團執行委員會主席鄭景亮今日於港台節目說，港隊餘下多項賽事有機會有獎牌進帳，包括單車選手李思穎今日參與的全能賽、游泳選手何詩蓓今晚參與的50米自由泳及50米蛙泳賽事等。他指在游泳、劍擊及單車項目均有穩定及正常發揮，成績超乎預期，自亞運、奧運後表現不斷進步，亦顯示政府多年投入牽引及體院的成效。他提到男子手球隊賽事場面令人感動，觀眾打氣令運動員很希望取得亮麗成績報答大眾。

成績超乎預期

鄭景亮說，何詩蓓至今取得兩金、何甄陶為港隊在全運會奪得歷來男子游泳項目首面金牌。另一項驚喜是男子排球分別以3:0及3:2贏河南及天津，雖然不能晉身爭標賽，但已是歷來最好成績。男子七欖奪金，絕大部分歸功於球員表現，另外亦是觀眾給予運動員的支持。

對於早前國際奧委會終身名譽主席巴赫指，大灣區具備申辦奧運所需一切條件，鄭景亮指舉辦奧運需由國家推動，由國家體育總局再作考慮，會做好今屆全運會，證明各方面的能力後再作檢討，他又提到不同省市的做事方式有差距，且要讓逾百國家及地區的選手在三個城市穿梭需更大方便度。