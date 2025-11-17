全運會｜港隊添兩金1銀1銅 何甄陶50自封王 李思穎夥梁穎儀單車奪金

港隊於今屆全運會已奪7金2銀5銅！港隊周日繼續在「第十五屆全國運動會」取得佳績，其中李思穎繼在女子單車公路賽摘金後，在「主場」香港單車館夥拍梁穎儀出戰女子麥迪遜賽勝出，繼女泳手何詩蓓後，個人取得今屆全運第2金。晚上輪到香港男子泳將何甄陶在50米自由泳決賽摘金，並打破他保持的香港紀錄，含金量十足，同時是港泳隊今屆第3金。至於男子花劍個人賽，港隊劍手張家朗及蔡俊彥均未能殺入決賽，最終張家朗摘銅。

為港隊取得第7金的何甄陶(Ian)，決賽全程佔先，以21.71秒奪金，並打破由他原保持的21.83秒香港紀錄，只差亞洲紀錄0.05秒，成為首位踏上全運會游泳頒獎台最高一級的香港男泳將。 28歲的Ian賽後接受訪問說：「好開心因為沒想過，很少會想破紀錄可以為香港增添獎牌，我感到更開心」。他又說：「以我這年紀，這是大件事(big deal)，我想多謝支持及幫助我的人，包括家人、女朋友及教練團隊。」 至於李思穎(Ceci)繼上周日衛冕女子個人公路賽金牌後，昨天夥拍梁穎儀在將軍澳主場出戰女子麥迪遜賽，踩30公里、120個圈，每10圈要衝刺搶分的比賽，最終這對2月亞錦賽銀牌得主、港隊兩位「藍戰士」以45分，9分之差力壓四川隊奪金，北京隊得銅牌。

梁穎儀：我終於成功了 29歲的梁穎儀在公路賽助Ceci衛冕，如今有份登上頒獎台最高一級，由擅長公路爬山賽艱苦轉型再兼項下，首奪全運金牌後說：「很開心，賽前有幻想過這一刻的出現，當終於實現了的時候，我覺得『我終於成功了』，拿到第一個運動會的金牌。」梁穎儀又提及上屆全運後曾萌生退役念頭，今次贏得獎牌更讓她感到決定無錯，「最後一屆即係依家攞到獎，我覺得呢4年都值得。」李思穎今天將繼續在鑊場出戰女子單車全能賽，而中午先鬥捕捉賽。 主場發威的還有在中環海濱及維港比賽的香港三鐵運動員，昨在三項鐵人賽混合接力賽，上周六男子個人賽摘銅的奧斯卡、Robin Elg、彭詩雅及韋祺代表香港出戰，港隊最後一棒的奧斯卡在單車項目一度收復失地居首位，可惜最後被山東隊趕過，港隊以1小時24分26秒完成奪得銀牌，亦是港隊在全運三鐵接力賽的首面獎牌。



花劍雙保險失手 張家朗摘銅 至於在啟德體藝館舉行的男子花劍個人賽，港隊「世一」蔡俊彥及奧運金牌主得主張家朗被視為「金牌雙保險」；可惜在半準決賽及準決賽先後不敵福建的許杰，張家朗其後在銅牌戰以15比2打敗個人名義參賽的曾昭然，奪得銅牌。狀態神勇的許杰在決賽以15比13挫江蘇隊鄒天一奪金。 蔡俊彥賽後表示，抱歉未能用成績報答為他打氣的人，他坦言今次賽前準備是他近兩年來最痛苦一次，但仍享受比賽，「要適應時差，然後又病咗、咳得很厲害；我只睡了3小時，昨日很多擔憂、很多抑鬱、很多憂鬱，但今天起床的一刻，我是笑著來場地。」摘銅的張家朗賽後稱，「心態上我急了少許，可能有些情緒化。」所以需要繼續改善及進步，他又讚對方表現很好，同時感謝在場觀眾支持，「我覺得觀眾的打氣聲對我來說有少許起雞皮。」蔡俊彥與張家朗均希望在周三上演的團體賽表現好一些，以成績報答支持者。



文體旅局長羅淑佩祝賀港隊代表繼續取得好成績，對各人超卓表現感到非常驕傲。她又鼓勵劍擊隊隊員，希望他們保持士氣和信心，在餘下賽事再接再厲。今屆全運會奪得獎牌的香港代表，將獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發獎金；個人項目金、銀、銅牌分別為75萬、37.5萬及15萬元；團體項目金、銀、銅牌分別為150萬、75萬及30萬元。

