全運會｜火炬傳遞香港站50名火炬手　第一棒乒乓代表黃鎮廷

為迎接十五運會下月9日正式開幕，十五運會火炬傳遞周日在香港、澳門、廣州、深圳4個城市同步舉行，共有200棒火炬傳遞，每個城市各50棒。火炬傳遞香港站共有50名火炬手，42名由香港提名，約一半為體育界代表，其餘8名由十五運會組織委員會提供。香港站第一棒火炬手為港隊男子乒乓代表黃鎮廷，他將會交棒予國家女子劍擊隊名將孫一文，其餘參與火炬傳遞的運動員，包括港隊女子游泳代表歐鎧淳、已退役的欖球運動員姚錦成，以及跑最後一棒的女子劍擊運動員佘繕妡。

火炬名單中亦有不少政商界代表，包括身兼行政會議成員、立法會議員的馬會主席廖長江、恒地主席李家誠、新地執行總裁郭基煇、港協暨奧委會會長霍震霆、港鐵行政總裁金澤培等。

澳門站的火炬手名單，包括澳門社會文化司司長柯嵐、人大常委高開賢、澳娛綜合常務董事何超鳳、美高梅董事長何超瓊等；廣州及深圳站的火炬手中，有國家女子花劍隊前主教練雷聲、現任國家乒乓球隊總教練李隼、霍英東集團行政總裁霍震寰等。 火炬傳遞於星期日上午9時於深圳舉行啟動儀式，香港、澳門和廣州於上午9時30分分別舉行起跑儀式，同步開展火炬傳遞。火炬傳遞結束後，4個城市的代表會將火種送回廣州，並在下午約5時在廣東奧林匹克體育中心舉行融火儀式，以銜接十五運會開幕式場內火炬傳遞和燃點主火炬。

港島及九龍明日至周日實施特別交通安排 因應星期日舉行第十五屆全國運動會火炬傳遞，本港由明日起至星期日在港島及九龍分階段實施特別交通安排。警方表示，受影響道路將在火炬傳遞後適時開放。港島方面，金紫荊廣場外的博覽道東一帶，星期日上午8時起封閉，附近一帶有交通改道措施。九龍部分道路於星期日早上8時30分起封閉，包括介乎麼地道與梳士巴利道的彌敦道一帶等，附近同樣有改道安排。 火炬傳遞期間，警方將臨時封閉途經的行人天橋，禁止市民進入，其他途經的公眾地方將預留位置供市民觀賞。警方預計屆時尖沙咀一帶交通較為擠塞，呼籲駕車者保持忍讓，亦提醒市民如前往道路管制地區，應及早規劃行程，盡量使用公共交通服務。