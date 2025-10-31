全運會｜火炬傳遞香港站50名火炬手　黃鎮廷佘繕妡包辦頭尾(附名單)

為迎接十五運會下月9日正式開幕，十五運會火炬傳遞周日在香港、澳門、廣州、深圳4個城市同步舉行，共有200棒火炬傳遞，每個城市各50棒。火炬傳遞香港站共有50名火炬手，42名由香港提名，約一半為體育界代表，其餘8名由十五運會組織委員會提供。香港站第一棒火炬手為港隊男子乒乓代表黃鎮廷，他將會交棒予國家女子劍擊隊名將孫一文，其餘參與火炬傳遞的運動員，包括港隊女子游泳代表歐鎧淳、已退役的欖球運動員姚錦成，以及跑最後一棒的女子劍擊運動員佘繕妡。

火炬名單中亦有不少政商界代表，包括身兼行政會議成員、立法會議員的馬會主席廖長江、恒地主席李家誠、新地執行總裁郭基煇、港協暨奧委會會長霍震霆、港鐵行政總裁金澤培等。