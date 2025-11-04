全運會｜警隊健兒已完成群眾項目賽事　見證國家凝聚力

全運會即將隆重揭幕，警隊29名入選群眾項目的香港代表隊健兒已完成所有賽事，與全國各路「民間精英」同場競技。對他們而言，比賽的意義遠超勝負，更在於親身見證國家舉辦大型體育賽事的頂尖水準，以及賽場內外所展現的團結力量。
比賽中汲取經驗更為重要
駐守水警西分區的警署警長李敬倫，過去曾是籃球港隊成員，現為香港警察籃球隊領隊。他曾帶領警籃於2023年加拿大世界警察及消防運動會的三人籃球賽中勇奪金牌。這次他出戰全運會群眾項目45至60歲組別的五人籃球賽，儘管最終未能晉級，卻在與各地強手交鋒的過程中，體會到超越獎牌的價值。他坦言，各省市代表選手實力非凡，平均身高超過兩米，強調勝負固然重要，但更重要的是從每場比賽中汲取經驗，又指國家籌辦賽事的嚴謹與高效令他印象深刻。
屯門警區指揮官馬偉卿早前於公開選拔賽中過關斬將，與高級警司黃冰冰及其他8位通過選拔的市民並肩作戰，在接受香港羽毛球總會近半年的訓練後，代表香港出賽，最終在45至54歲混合團體項目中獲得第五名。他指出，隊際賽事與警務工作一樣，都是團隊戰，除了隊員場上表現，場外的後勤支援同樣關鍵。雖然最終與獎牌擦肩而過，但他仍深感滿足，全運會不僅是競技舞台，更是國家凝聚力的展現。大會的人性化安排，體現以運動員為本的理念；從觀賽市民的熱情中，可見普羅大眾對全運會的支持。
馬偉卿和李敬倫一致認為，全運會的嚴密組織、頂級配套，以及全民參與的體育熱情，正是國家強大綜合實力的縮影。他們祝願擁有主場之利的香港代表隊旗開得勝，在粵港澳大灣區市民的共同見證下，為港爭光，以佳績呼應本屆全運會的口號——「激情全運會，活力大灣區」。