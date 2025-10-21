全運會｜賽馬會撥逾5億元支援全運粵港賽事 AI協助處理馬匹藥檢數據

賽馬會支援十五運會馬術賽事的兩項反興奮劑工作，包括協助購買樣本採集器材套裝，以及賽事採集到的馬匹尿液及血液樣本，送到香港的化驗所化驗。賽馬會賽事化驗所曾為多屆亞運會及2008年北京奧運的馬匹尿液及血液樣本進行化驗，亦是全球僅五間獲得國際馬術運動聯盟（FEI）認可的化驗所之一。

賽馬會賽事化驗所協助檢查參賽馬匹

賽馬會賽事化驗所協助化驗樣本，檢查參賽馬匹是否曾經使用運動禁藥，當中包括興奮劑、鎮靜劑、以及不獲批准的治療性藥物。馬會賽事化驗所主管何毅雯表示，大家會關注運動員服用興奮劑，影響其表現，但在馬術比賽方面，還要留意有些藥物可能令馬匹變得鎮靜。何毅雯補充，在馬術運動的盛裝舞步比賽，需要馬匹保持穩定的表現，過往曾出現一些個案向馬匹違例注射鎮靜劑，以緩解其情緒。

對於化驗流程，何毅雯解釋，馬匹的血液和尿液樣本會接受超過25個不同的測試，檢測約2,000種藥物或生物標記，所有結果必須為陰性方可通過測試。