全運會｜郭基煇任十五運會火炬手 新地鼎力支持推動運動發展

約30位新地義工隊成員參與火炬傳遞儀式，落力為各火炬手打氣。

新鴻基地產發展有限公司(016)全力支持第十五屆全國運動會（十五運會），集團執行董事郭基煇於今天舉行的火炬傳遞儀式中擔任火炬手，而約30名新地義工隊成員則組成啦啦隊，沿途為各火炬手加油打氣，現場氣氛熱烈。

新地一直鼎力支持十五運會，旗下西沙GO PARK早前借出場地舉行「2025全運大派對」，透過不同的攤位遊戲和表演，宣傳十五運會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會，讓一家大小在充滿運動與消閒氣息的西沙GO PARK中，投入大型運動會的熱潮之中。