全運會｜郭基煇任十五運會火炬手 新地鼎力支持推動運動發展

新鴻基地產發展有限公司(016)全力支持第十五屆全國運動會（十五運會），集團執行董事郭基煇於今天舉行的火炬傳遞儀式中擔任火炬手，而約30名新地義工隊成員則組成啦啦隊，沿途為各火炬手加油打氣，現場氣氛熱烈。
新地一直鼎力支持十五運會，旗下西沙GO PARK早前借出場地舉行「2025全運大派對」，透過不同的攤位遊戲和表演，宣傳十五運會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會，讓一家大小在充滿運動與消閒氣息的西沙GO PARK中，投入大型運動會的熱潮之中。
未來數星期，新地25個商場（包括西沙GO PARK）亦有多項推廣活動，包括推出運動主題消費獎賞、舉辦運動主題活動、工作坊、運動員分享會，以及直播賽事，讓市民一同觀戰打氣。
郭基煇表示，新地非常榮幸繼2008年北京奧運後，再一次參與大型運動會的火炬傳遞儀式。新地多年來推動各種運動發展和其帶來的正面價值，促進運動普及、「運動行善」精神，例如發展及營運面積達130萬方呎的運動商業綜合體西沙GO PARK、冠名及慈善贊助新鴻基地產香港單車節，以及支持多項「運動行善」的慈善體育活動。新地亦會全力支持十五運會，展現香港作為國際體育盛事之都的獨特魅力。