全運會｜陳國基：港隊9金2銀8銅歷屆最佳　反映政府支援成果

全運會今晚(21日)在深圳閉幕，組委會副主任、政務司司長陳國基在深圳舉行的記者會表示，香港特區派出歷來規模最大的代表團，總人數1,800人。運動員在競賽項目中取得9金2銀8銅共19面獎牌，創下回歸以來參加全運會最佳成績。除了運動員、教練、專業支援團隊努力，也是特區政府近年持續增加投放資源，推動體育發展和支援運動員的成果。

陳國基對於本港運動員卓越表現深感驕傲，認為他們能夠與全國精英在國家級競技舞台上同台同場較量、交流學習，可提升競技實力。他又說，香港賽區有大概4,000人參與，平穩有序完成安保交通、接待住宿等工作。而香港協辦的公路單車及馬拉松賽事兩項跨境賽事，向世界展示大灣區合辦大型賽事的條件和能力。全運會不僅提升香港舉辦大型體育盛事的能力，更可推動大灣區深度融合協作，為三地合作協辦大型盛事奠定基礎。