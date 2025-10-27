全運會｜11.2傳遞火炬 香港段50火炬手橫越維港兩岸

第十五屆全國運動會將於下月9日開幕，香港、廣州、澳門和深圳將於周日(11月2日)同步舉行火炬傳遞活動。香港的火炬傳遞路段全長10公里，由金鐘政府總部，傳遞至啟德體育園。是次香港段共有50名火炬手，42人由香港提名，當中半數為體育界代表；餘下包括少數族裔和殘疾人士。全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強表示，是次火炬傳遞展現香港不同風貌，亦希望展示香港在文化體育的特色，以及作為國際盛事之都的風彩。

楊德強續指，整個活動將在2小時內完成，過程中火炬將橫越維港兩岸，途經多個香港著名地標，包括添馬公園，並沿中環和灣仔經過回歸紀念碑及金紫荊廣場。其後會在灣仔碼頭乘搭渡輪到尖沙咀，在尖沙咀碼頭上岸後跑到尖東，再於尖東乘坐開蓬巴士，到達終點啟德體育園。

十五運會的火炬名為「綻放」，火炬傳遞將於周日上午在上述4個城市同步舉行，共設200棒；香港有50棒，每棒距離大約50至100米。楊德強表示，香港火炬傳遞路段全長約10公里，由金鐘政府總部作起點，並以啟德體育園作終點；以跑步方式傳遞的有4公里，其餘方式包括渡輪和開蓬巴士。

有現役退役運動員任火炬手

火炬手方面，楊德強表示，香港共有50名火炬手。其中42人由香港提名，體育界代表佔一半，包括現役和退役運動員、教練以及行政人員等。另外有三成為贊助機構代表，其餘為義工代表、青年人、少數族裔和殘疾人士，藉此展現多元共融的信息。

楊德強表示，火炬路線匯聚維港兩岸不同特色，包括在中環灣仔一帶的金融中心和現代化建築；渡輪將維港兩岸路線串連，凸顯香港的新舊交融的特色，同時途經香港回歸紀念碑和金紫荊廣場，標誌承辦十五運會對香港的意義非常重大。以啟德體育園作終點，標誌着十五運會的啟動，亦是香港體育發展的新篇章。他指，屆時歡迎市民沿途觀賞，惟要留意部分路段封閉或改道，包括中西區海濱長廊中區段的部分路段、灣仔金紫荊廣場和灣仔臨時海濱花園。

灣仔尖沙咀部門路段短暫封閉

警務處警隊護送組主管蕭奕騏表示，因應火炬傳遞儀式，港島、尖沙咀和啟德部門路段將封閉或改道。其中灣仔金紫荊廣場將於當日上午8時開始封閉，博覽道東將在9時封閉；傳遞期間，龍和道一帶亦會間歇性封閉，其後將逐步開放。西九龍方面，尖沙咀海傍一帶、梳士巴利道和廣東道一帶將於上午8時半起封閉。東九龍方面，啟德體育園附近亦有封路措施。此外，警方將根據小型無人機令相關法例，在相關路段附近範圍，包括該範圍的空域設立限制飛行區，時間由當日上午8時半起至11時半。封路範圍內的巴士、專線小巴等路線都會改道。

運輸署總運輸主任冼佳慧表示，屆時金紫荊廣場外和尖沙咀天星碼頭巴士總站將會停用。合共52條專營巴士路線和5條專線小巴路線需由當日首班車開始調整服務。