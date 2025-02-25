全運會3項鐵人測試賽周末舉行 周三起中環灣仔交通特別安排

第十五屆全國運動會3項鐵人項目測試賽於3月1至2日在中環海濱及維多利亞港舉行。為配合舉行測試賽及作準備，由周三(26日)至3月2日，中區及灣仔區部分路段將分階段實施特別交通及運輸安排，包括周三早上10時至3月2日下午6時，介乎立法會道與博覽道中之間的一段博覽道會臨時封閉；周五(28日)早上5至8時，警方將於中環海濱及灣仔北一帶進行間歇性封路；由3月1日凌晨2時至下午2時，以及3月2日朝8晚，中環海濱及灣仔北一帶將實施封路；受影響的駕駛者須改經菲林明道、干諾道中、夏慤道或告士打道。另部分巴士線須改道。

測試賽設有男子個人、女子個人及混合接力3個競賽項目，共有約110名來自內地、香港及澳門的運動員參賽。女子個人賽和男子個人賽分別於3月1日早上8時及10時半舉行，混合接力賽則於3月2日下午2時進行。

比賽起點設於灣仔臨時海濱花園對出海面，運動員須先完成游泳項目，隨後轉換至單車，最後完成跑步項目。自行車路線將經過金紫荊廣場，跑步路線主要圍繞中環海濱長廊，沿途經過多個香港地標，終點設於中環海濱活動空間。全運會香港賽區統籌辦公室指，是次測試賽是首次以中環海濱活動空間作為終點，比賽路線途經多個香港地標，藉此向全國展示香港的美景和特色。市民及旅客請留意測試賽舉行期間的特別交通安排，及早計劃行程。