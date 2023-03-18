全面復常｜兒童呼吸道、腸病毒爆發增加 葉柏強料每年需接種加強劑

隨著本港解除口罩令，防疫鬆綁後，社會逐漸復常。港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表示，每年需接種一次新冠疫苗加強劑機會非常高，並鼓勵家長多與子女進行戶外活動。

葉柏強今日於一個電台節目中表示，據他了解，世衛仍在討論新冠疫苗的接種建議，他個人相信，每年需要接種一次新冠疫苗加強劑的機會非常高，相信有關方面很快會提出新建議。

建議兒童在人多擠迫時應戴回口罩

葉柏強又指，雖然新冠疫情逐趨穩定，天氣亦回暖，但上呼吸道感染、手足口病、腸病毒等過濾性病毒，爆發情況嚴重。他指手足口病主要通過口水、鼻涕分泌物、皮膚膿皰、糞便傳播，感染後一周內都是高度傳染期，潛伏期達3至7日，建議兒童在人多擠迫時應戴回口罩，學校須定期清潔學生接觸的物品和地方，發病兒童在家中使用過的洗手間亦應進行清潔。