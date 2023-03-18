全面復常｜兒童呼吸道、腸病毒爆發增加 葉柏強料每年需接種加強劑

隨著本港解除口罩令，防疫鬆綁後，社會逐漸復常。港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表示，每年需接種一次新冠疫苗加強劑機會非常高，並鼓勵家長多與子女進行戶外活動。
葉柏強今日於一個電台節目中表示，據他了解，世衛仍在討論新冠疫苗的接種建議，他個人相信，每年需要接種一次新冠疫苗加強劑的機會非常高，相信有關方面很快會提出新建議。
建議兒童在人多擠迫時應戴回口罩
葉柏強又指，雖然新冠疫情逐趨穩定，天氣亦回暖，但上呼吸道感染、手足口病、腸病毒等過濾性病毒，爆發情況嚴重。他指手足口病主要通過口水、鼻涕分泌物、皮膚膿皰、糞便傳播，感染後一周內都是高度傳染期，潛伏期達3至7日，建議兒童在人多擠迫時應戴回口罩，學校須定期清潔學生接觸的物品和地方，發病兒童在家中使用過的洗手間亦應進行清潔。
呼籲家長發現幼兒氣促應盡快求醫
自取消口罩令後，近日陸續有醫院及社區出現呼吸道合胞病毒爆發，對幼兒造成一定影響，尤其患有早產引發的慢性肺病、先天性心臟病的幼兒，令兒童較易有嚴重支氣管炎及氣促。他指，近兩個月亦發現不少呼吸道感染的幼兒留院期間，出現嚴重氣喘，無法飲奶、需要輸氧，呼籲家長一旦發現幼兒氣促、嘔奶，就應該盡快求醫。
復常之際兒童應多進行戶外活動
但葉柏強指，在社會復常之際，家長應該放下憂慮，鼓勵子女多進行課外活動或外出走動，因疫情下兒童運動量減少、太晚睡，增加癡肥機會，過分使用電子產品，亦引起視力問題。他又提醒家長，如想趁復活節假期外遊，應及早帶子女完成接種3針新冠疫苗和流感針，減少感染風險，外遊時繼續保持個人衛生。