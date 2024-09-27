全面退出新世界系火線 鄭志剛攬K11管理權

新世界系的鄭志剛時代沒落！新世界發展(017)昨一如傳聞公布鄭志剛辭任行政總裁，由執行董事及執行副主席調任為非執行董事及非執行副主席，即日生效。同系的周大福珠寶(1929)、新創建(659)及新世界百貨(825)亦有其辭任公布。不過，鄭志剛同日以總代價2.09億元向新世界收購一系列業務，當中主要涉及K11的品牌管理與營運公司，意味他仍會繼續管理K11品牌。
鄭志剛昨在新世界網上業績記者會只逗留約3分鐘，發表辭任宣言後即離席，由新任行政總裁馬紹祥主持會議。
鄭志剛昨指，自2007年加入新世界以來推出多項改革，有賴團隊努力創造出「人無我有，人有我優」的多個項目。他指，人生應該不斷學習並盡自己所長，感謝特區政府信任委任多個公職，深思熟慮後希望投放更多時間在社會公職，貢獻香港及祖國，因此數周前已辭任職務，並感謝父親鄭家純支持決定。他又指，未來會繼續為K11商業策略出一分力。
辭任新創建周大福新中董事
同日，周大福珠寶亦宣布鄭志剛辭任執行董事；新創建宣布他辭任非執行董事。另外，新世界百貨中國公布他辭任非執行董事及主席，張輝熱獲委任主席，馬紹祥委任執行董事。
對於上任後集團新動向及管理層會否仍有調動，馬紹祥昨指集團發展成熟，未來營運方針不變，會繼續專注地產本業，加強市場導向。他又稱過去9個月與鄭志剛「有好好互動同合作」，雙方深入了解，認為團隊「好有能力」，表現穩健，「睇唔到要再調整管理層」。
對於向鄭志剛出售K11品牌管理及營運，他指K11仍為新世界旗下資產的擁有人，將物業外判專業公司管理及營運在商業角度可發揮效益，加上與鄭志剛目標一致，是雙贏決策。他指，鄭志剛將成立新公司為K11商場提供租務與市場推廣，至於物業管理與前線服務則由新世界安排。
新世界不派末期息 擬售啟德體育園
另外，新世界昨公布去年度虧損171.26億元，上一個年度則賺35.01億元，核心經營溢利68.98億元，按年少18%，不派末期息。集團續擬減持項目回籠現金，正與主要股東周大福企業就潛在出售啟德體育園的全部股權進行商討，惟仍有待磋商代價等條款，及取得所需的政府及監管批准。