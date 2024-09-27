全面退出新世界系火線 鄭志剛攬K11管理權

新世界系的鄭志剛時代沒落！新世界發展(017)昨一如傳聞公布鄭志剛辭任行政總裁，由執行董事及執行副主席調任為非執行董事及非執行副主席，即日生效。同系的周大福珠寶(1929)、新創建(659)及新世界百貨(825)亦有其辭任公布。不過，鄭志剛同日以總代價2.09億元向新世界收購一系列業務，當中主要涉及K11的品牌管理與營運公司，意味他仍會繼續管理K11品牌。 鄭志剛昨在新世界網上業績記者會只逗留約3分鐘，發表辭任宣言後即離席，由新任行政總裁馬紹祥主持會議。

鄭志剛昨指，自2007年加入新世界以來推出多項改革，有賴團隊努力創造出「人無我有，人有我優」的多個項目。他指，人生應該不斷學習並盡自己所長，感謝特區政府信任委任多個公職，深思熟慮後希望投放更多時間在社會公職，貢獻香港及祖國，因此數周前已辭任職務，並感謝父親鄭家純支持決定。他又指，未來會繼續為K11商業策略出一分力。 辭任新創建周大福新中董事 同日，周大福珠寶亦宣布鄭志剛辭任執行董事；新創建宣布他辭任非執行董事。另外，新世界百貨中國公布他辭任非執行董事及主席，張輝熱獲委任主席，馬紹祥委任執行董事。

對於上任後集團新動向及管理層會否仍有調動，馬紹祥昨指集團發展成熟，未來營運方針不變，會繼續專注地產本業，加強市場導向。他又稱過去9個月與鄭志剛「有好好互動同合作」，雙方深入了解，認為團隊「好有能力」，表現穩健，「睇唔到要再調整管理層」。 對於向鄭志剛出售K11品牌管理及營運，他指K11仍為新世界旗下資產的擁有人，將物業外判專業公司管理及營運在商業角度可發揮效益，加上與鄭志剛目標一致，是雙贏決策。他指，鄭志剛將成立新公司為K11商場提供租務與市場推廣，至於物業管理與前線服務則由新世界安排。