全面通關｜下周一所有出入境口岸重開 取消海外來港人士接種疫苗要求 跨境中學生下周三率先回港復課 (持續更新)

本港與內地全面通關！國務院今晨公布，下周一(6日)起全面恢復內地與港澳人員往來，取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排。行政長官李家超表示，下周一起與內地全面通關，將取消配額及核酸檢測要求，同時取消海外來港人士接種疫苗要求。至於羅湖口岸將於同日重開，在免檢及免配額安排下，下周三(8日)起先安排跨境中學生來港上課，2月22日恢復跨境小學生及幼稚園學生回港上課。

政務司長陳國基表示，香港與內地第一階段通關於1月8日開始後，兩地密切溝通，加強資訊發放，也上調陸路口岸的人數安排等。由1月8日至2月2日，共77萬人次北上旅客。他強調已具備全面通關條件，下周一起會開放所有口岸，不設人數上限；沙頭角口岸恢復貨運，海陸空口岸繼續如常運作；當局另會確保有足夠交通配套。

被問及政府各部門協助通關情況，李家超表示在討論通關事宜時，便設立由政務司司長領導的「通關事務協調組」，在內共15個政務司共同合作。他強調1月8日達到有序通關，為準備充足，通關時間設定8星期，讓市民清楚逾260萬市民可以過境。他又指政府各部門努力與內地溝通，聆聽市民要求，包括3歲幼童核酸檢測、高鐵、農曆新年前加大人數安排等。

跨境小學生、幼稚園生2月22日恢復來港上課

另外，跨境學生方面，中學生將於下周三(8日)起復課，而小學及幼稚園則於2月22日恢復。教育局局長蔡若蓮指，業界持份者支持預留充分時間準備，是務實做法。她續稱，教育局會經學校通知家長各口岸的清關安排及交通配套。至於證件方面，亦早已提醒學生更新，且各部門已做好相關準備。

保安局長鄧炳強表示，各口岸開放時間與疫情前一樣，羅湖口岸為上午6時至凌晨0時；落馬洲皇崗口岸為24小時；香園圍口岸為上午7時至晚上10時；沙頭角口岸貨運為上午7時至晚上10時。上述口岸所有有關私家車過關方面恢復。所有口岸不會有預設人數安排，無須預約，以及核酸檢測。不過，自港澳入境內地人士，如7天內有外國或其他境外地區旅居史，包括台灣，須出示核酸檢測。