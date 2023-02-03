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2023-02-03 10:04:18

全面通關｜下周一起粵港陸路口岸出入境不設限額  7天內無外遊往內地毋須檢酸檢測

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全面通關｜下周一起粵港陸路口岸出入境不設限額， 7天內無外遊往內地毋須檢酸檢測。(資料圖片)

國務院港澳辦表示，根據《關於印發對新型冠狀病毒感染實施“乙類乙管”總體方案的通知》有關精神，決定進一步優化內地與港澳人員往來措施，自下周一(6日)零時起全面恢復內地與港澳人員往來取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額，恢復內地居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動。

7日內無外遊毋須持核酸檢測陰性結果入境

另外，自香港、澳門入境人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境；如7天內有外國或其他境外地區旅居史，由香港、澳門特別行政區政府查驗其行前48小時新冠病毒感染核酸檢測陰性證明，結果為陰性者放行進入內地，3歲及以下嬰幼兒可免於查驗核酸。跨境客運承運單位在售票時告知乘客上述核酸檢測要求。

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憑海關健康申報碼完成必要通關手續

至於自香港、澳門入境人員抵達口岸後，憑海關健康申報碼完成必要通關手續。健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。健康申報異常或出現發熱等症狀人員，由海關進行檢測。檢測結果為陽性者，入境後按要求進行居家、居所隔離或就醫。結果為陰性者，由海關按照《中華人民共和國國境衛生檢疫法》等法律法規實施常規檢疫。入境後遵守屬地疫情防控要求。

為確保人員通關和跨境客運安全、有序、順暢，進一步改善人員往來體驗，口岸查驗部門和跨境客運承運單位加強組織協調和動態調度，做到內地毗鄰香港、澳門口岸應開盡開，通關便利化措施應出盡出，內地與港澳跨境直通道路客運和鐵路、水路、航空客運運力應用盡用。上述措施將視疫情形勢變化適時調整。

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