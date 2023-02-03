全面通關｜下周一起粵港陸路口岸出入境不設限額  7天內無外遊往內地毋須檢酸檢測

國務院港澳辦表示，根據《關於印發對新型冠狀病毒感染實施“乙類乙管”總體方案的通知》有關精神，決定進一步優化內地與港澳人員往來措施，自下周一(6日)零時起全面恢復內地與港澳人員往來，取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額，恢復內地居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動。

7日內無外遊毋須持核酸檢測陰性結果入境

另外，自香港、澳門入境人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境；如7天內有外國或其他境外地區旅居史，由香港、澳門特別行政區政府查驗其行前48小時新冠病毒感染核酸檢測陰性證明，結果為陰性者放行進入內地，3歲及以下嬰幼兒可免於查驗核酸。跨境客運承運單位在售票時告知乘客上述核酸檢測要求。