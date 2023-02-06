全面通關｜本港與內地今日全面通關　截至中午約2.2萬名跨境乘客使用羅湖站 (更新)

即日起，市民來往香港及內地不設限額，毋須預約及做核酸檢測，其中落馬洲/皇崗口岸凌晨起重開，數十名旅客昨晚到香港的皇巴站乘搭頭班車，深圳凌晨就有過百人排長龍等乘皇巴。另外，羅湖口岸連同落馬洲/皇崗及香園圍/蓮塘口岸重開，有旅客認為坐鐵路北上較方便，不少內地居民過關到香港。

港鐵首班車在早上5時35分從沙田站開出，約6時抵達羅湖站，車上有數十名乘客。有港鐵職員向乘客派發口罩、搓手液等物品。有市民表示非常興奮。

口岸在上午6時半重開，不少旅客在閘外等候過關前往香港，大部分都是跨境學生，有公安在場維持秩序。有跨境學生指3年沒有回港上課，亦有學生指經羅湖過關比較方便。