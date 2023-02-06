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本地
2023-02-06 12:55:00

全面通關｜本港與內地今日全面通關　截至中午約2.2萬名跨境乘客使用羅湖站 (更新)

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【12:55更新】香港內地即日起全面通關，包括關閉3年的羅湖口岸亦會重開，港鐵東鐵綫往羅湖站列車亦會重開。港鐵表示，截至中午12時，共約22,000名跨境乘客使用東鐵綫羅湖站。另外，港鐵提醒乘客，出發前請確認已填妥內地的電子健康申報，並預留足夠時間，以便暢順過關。

 

內地電子健康申報教學影片

 

即日起香港及內地全面通關，數十旅客搭港鐵首班車到羅湖。(李睿哲攝)

即日起香港及內地全面通關，數十旅客搭港鐵首班車到羅湖。(李睿哲攝)

即日起，市民來往香港及內地不設限額，毋須預約及做核酸檢測，其中落馬洲/皇崗口岸凌晨起重開，數十名旅客昨晚到香港的皇巴站乘搭頭班車，深圳凌晨就有過百人排長龍等乘皇巴。另外，羅湖口岸連同落馬洲/皇崗及香園圍/蓮塘口岸重開，有旅客認為坐鐵路北上較方便，不少內地居民過關到香港。

港鐵首班車在早上535分從沙田站開出，約6時抵達羅湖站，車上有數十名乘客。有港鐵職員向乘客派發口罩、搓手液等物品。有市民表示非常興奮。

口岸在上午6時半重開，不少旅客在閘外等候過關前往香港，大部分都是跨境學生，有公安在場維持秩序。有跨境學生指3年沒有回港上課，亦有學生指經羅湖過關比較方便。

在港鐵紅磡站，有市民一早來到，搭頭班車前往羅湖。(李睿哲攝) 港鐵職員提醒旅客前往內地須作內地健康申報。(李睿哲攝) 市民來往香港及內地不設限額，毋須預約及做核酸檢測。(李睿哲攝) 有跨境學生指3年沒有回港上課。(李睿哲攝) 旅發局亦派員向部分旅客派發福袋。(李睿哲攝)

有搭皇巴旅客稱要等大半小時

位於落馬洲的新田皇巴站，昨晚10時許已經大排長隊，不少市民等坐頭班皇巴過關。臨時旅檢大樓是首次啟用，關口準備了小冊子派發給抵達深圳的旅客，教他們過關後如何前往乘搭交通工具。

有市民凌晨1時許，由皇崗口岸去香港，指過關手續暢順，不過12時許時等皇巴等了很久。有市民表示，要等大半小時才可上車。皇巴復運後維持24小時服務，約30分鐘一班，收費為每程10元，並新增兩款電子支付，方便市民付款。

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