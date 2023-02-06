全面通關｜本港與內地今日全面通關　數十旅客搭港鐵首班車到羅湖

香港內地即日起全面通關，包括關閉3年的羅湖口岸亦會重開，港鐵東鐵綫往羅湖站列車亦會重開。即日起，市民來往香港及內地不設限額，毋須預約及做核酸檢測，其中落馬洲/皇崗口岸凌晨起重開，數十名旅客昨晚到香港的皇巴站乘搭頭班車，深圳凌晨就有過百人排長龍等乘皇巴。另外，羅湖口岸連同落馬洲/皇崗及香園圍/蓮塘口岸重開，有旅客認為坐鐵路北上較方便，不少內地居民過關到香港。

口岸在上午6時半重開，不少旅客在閘外等候過關前往香港，大部分都是跨境學生，有公安在場維持秩序。有跨境學生指3年沒有回港上課，亦有學生指經羅湖過關比較方便。

港鐵首班車在早上5時35分從沙田站開出，約6時抵達羅湖站，車上有數十名乘客。有港鐵職員向乘客派發口罩、搓手液等物品。有市民表示非常興奮。

有搭皇巴旅客稱要等大半小時

位於落馬洲的新田皇巴站，昨晚10時許已經大排長隊，不少市民等坐頭班皇巴過關。臨時旅檢大樓是首次啟用，關口準備了小冊子派發給抵達深圳的旅客，教他們過關後如何前往乘搭交通工具。

有市民凌晨1時許，由皇崗口岸去香港，指過關手續暢順，不過12時許時等皇巴等了很久。有市民表示，要等大半小時才可上車。皇巴復運後維持24小時服務，約30分鐘一班，收費為每程10元，並新增兩款電子支付，方便市民付款。