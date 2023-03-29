全面通關｜珠江客運明起恢復往返順德航線　即日起送免費復航票 (附領取方法)

本港與內地全面通關，兩地船務亦不斷增強。珠江客運宣布，明日(3月30日)起在經營現有香港往返深圳蛇口、中山、廣州南沙、深圳機場等航線基礎上，恢復中國客運碼頭往返順德客運港航線，為旅客提供更多出行選擇。

另外，珠江客運表示，為慶祝航綫復航，在首航當天，將向市民免費贈送首班「香港→順德」船票，邀請旅客免費搭乘。領取免費船票的方式如下：

領取免費船票方式：

日期：即日起開始， 送完即止

地點：珠江客運2個市區售票處(中國客運碼頭售票處、港澳碼頭售票處)

數量：限量送出3月30日由香港中國客運碼頭出發前往順德港的免費快船船票

條件：旅客憑有效身份證明文件在現場登記領取，每人限領一張。數量有限，送完即止

珠江客運表示，將調配碳纖維高速客船「鈺珠湖」號進行航綫運作，復航初期，計劃安排每天兩進兩出共4個航班，將視乎航班情況加大航班密度。

香港往返順德的航班安排如下：

3 月 30 日首日航班時間：

- 中國客運碼頭→順德港航班信息

下午 16:30 出發，18:30 抵達

- 順德港→中國客運碼頭航班信息

上午 10:00 出發，12:00 抵達

自3月31日起，船公司每日將維持兩個往返航班，具體航班時間：

- 中國客運碼頭→順德港航班信息

上午 11:00 出發，13:00抵達

下午 16:30 出發，18:30抵達

- 順德港→中國客運碼頭航班信息

上午 08:30 出發，10:30抵達

下午 14:00 出發，16:00 抵達

*航班時間以實際銷售時間為準

5月前新增「廣州琶洲港綫」

還有在往返香港機場航綫方面，珠江客運將於5月前，除了恢復「深圳機場綫」外，還將新增「廣州琶洲港綫」，方便旅客通過轉船服務往返於內地口岸與香港國際機場，體驗「海天聯運」的便捷。旅客可透過珠江客運官方網站進行購票，亦可前往中國客運碼頭售票處、港澳碼頭售票處直接購票。