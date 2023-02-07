全面通關｜陳國基：昨日總出入境有28萬人次　經陸路口岸有22萬 (持續更新)

【10:15更新】 香港與內地昨日恢復全面通關。署理行政長官陳國基今日(7日)在行會前見傳媒，他交代昨日總出入境人次有28萬，經陸路出入境有22萬人次。他又說，「簡約公屋」的土地只用約5年，其後會歸還，強調「簡約公屋」的社會價值「唔可以用錢衡量」。

與內地商討取消填寫健康申報

陳國基表示，昨日全面通關整體運作良好，總出入境人次有28萬，北上南下各佔一半，經陸路口岸出入境有22萬，最多人用的是羅湖口岸，有6.4萬人次；其次是落馬洲支線口岸有5.4萬人次、港珠澳大橋有3.3萬人次，以及深圳灣口岸有3萬人次。他指周六日是最大挑戰，由於人流較多，政府會密切留意通關情況，已經指示有關部門做好運輸配套，協助旅客填寫健康申報表等。

至於填寫健康申報表問題，他指政府會與內地部門商討，研究能否優化及取消有關安排，強調內地有相關需要，一定有其原因，特區政府會予以尊重，希望一旦取消填寫健康申報後，能令通關要暢順。

指簡約公屋用地僅用約5年 社會價值「唔可以用錢衡量」

另外，對於「簡約公屋」的選址問題近日惹來爭議，陳國基表示，「簡約公屋」的土地一般只用約5年，其後會歸還，作原本發展用途，強調政府會用心做好交通配套，確保不會造成嚴重的擠塞。

至於有市民擔心樓價問題，他指希望公眾本著幫助有需要人士，解決住屋問題的心，協助超過10萬名劏房戶改善居住環境。他強調「簡約公屋」的環境，比劏房一定「好好多」，對入住的小朋友的成長一定有幫助，希望在這方面的社會價值，「大家唔可以用錢衡量」。他同意任何措施都可能造成小小不便，但政府會將不便減至最小，政府行出解決住屋問題重要一步，都要社會「互諒互讓、同舟共濟」。

對於明日跨境學童恢復回港上課，陳國基稱，首階段先讓中學生跨境回校，已經安排特別櫃檯協助他們過關，讓他們出入境更方便。