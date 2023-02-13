全面通關｜香園圍口岸停車場爆滿 劉國勳倡附近廢地建臨時停車場

香園圍口岸停車場泊位供不應求，前日是本港與內地恢復全面通關後首個周末，其中香園圍口岸公眾停車場早上已經爆滿。新界北立法會議員劉國勳今早（13日）接受電台訪問時表示，過去兩天，他都到香園圍口岸了解情況，發現附近整體交通順暢，但停車場在周末早上10時許已滿。他估計原因之一是本身停車場只有大約400個車位太少，容量不足；其次是相關網站只顯示車位不足，但不能顯示實際尚餘車位的數目，部分人可能都會駕車前往試一試。



劉國勳認為，香園圍口岸停車位增至2,000個較為合理，但在現有的停車場難以加建，建議政府可以在附近荒廢用地建臨時停車場，增加車位數目，應付需求。他估計，未來這個口岸的使用量會越來越多，認為政府亦可以優化系統，在網頁同時顯示停車場車位使用的實際數目，方便市民查看。