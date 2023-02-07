全面通關｜香園圍B7線車程較宣傳長　城巴：車長駕新線或非全速行駛

本港昨日(6日)與內地全面通關，其中落成近3年的香園圍邊境管制站正式開放予旅客出入境，城巴同日開辦往返香園圍及粉嶺、上水的B7線。有報道指，從粉嶺站登上B7巴士前往香園圍需時20分鐘，較城巴宣傳的16分鐘長。城巴企業傳訊經理曾安廸解釋，車長駕駛新路線時或需時熟習，「未必會全速行駛」，但內部測試的確最快只需16分鐘，又稱「唔塞車其實都唔會差好遠」。 「唔塞車唔會差好遠」 曾安廸今日(7日)在一個電台節目表示，B7線昨日運作暢順，主要客源為跨境學生和家長、上班族，旅客比重則較低，班次暫時維持約20分鐘一班。城巴另於周六(11日)開辦往返大圍、沙田和大埔的B8線，班次初步訂為一小時一班，只於周六、日及公眾假期服務。曾安廸被問到服務詳情時，解釋開辦新線初期必須遵循運輸署的招標要求，但都希望可以盡快加強服務。

深圳灣3線尚未恢復服務 對於有市民批評香園圍邊境管制站的巴士站指示不清晰，曾安廸稱會繼續與運輸署溝通，又形容車站設計本身並不預計會用作展示指示，「(現時)都係用一啲現成嘅牆身，去加裝呢啲指示。」 至於往返深圳灣管制站和屯門市中心的B3X線，曾安廸同樣形容客量有增加。被問到深圳灣其餘的B3、B3A、B3M線何時能恢復服務時，他僅稱需視乎客量需求，因深圳灣路線的客量與疫情前仍有一些距離。