全面通關｜高鐵香港段長途車票今日起預售　部份站點加價逾一成

而 「中國鐵路12306」網站，亦開始預售未來兩星期車票。據網站顯示，首日周六共有4班由西九龍站出發，前往潮汕的班次。截至早上10時，商務座和一等座仍有小量座位，二等座仍能購票。而西九龍站往肇慶東則有1個班次，目前車票仍可預售。

高鐵香港段本周六(11日)起，重啟廣東省的長途列車服務，涵蓋肇慶東、汕頭、潮汕等14個站點，車票今日(7日)開始預售。現時，高鐵西九龍站站內有職員協助分流市民，同時亦增設取籌系統，並安排位置，讓市民坐下輪候。

部份站點加價逾一成

不過，記者對比2019年7月票價，發現重開14個站點票價均有升幅。高鐵票價以人民幣釐定，再按該月匯率換成港元發售。按稅務局資料，2019年7月每百港元平均兌約87.2人民幣，而今年3月7日匯率約88.4人民幣。以此推算，撇除匯率高鐵票價本身有一定升幅，汕頭加最多，由218港元加至255港元，加幅近17%；而肇慶東加最少，加2港元至278港元。

高鐵香港段逐步恢復長途服務，首階段先恢復往來香港西九龍站至潮汕、汕頭和肇慶東三個站點的服務，相關線路可到達11個中途站，包括潮陽、佛山西、鮜門、惠東、惠州南、葵潭、陸豐、普寧、三水南、汕尾和深圳坪山。而由4月1日起，高鐵香港段的長途服務將全面恢復，接通香港與廣東省以外的長途站點。

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