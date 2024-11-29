全體公務員限2026年前參觀國安展廳 部分部門須公餘到訪 工會︰私人時間應自決

國家安全展覽廳開幕3個多月，消息指政府已要求全體公務員在2026年底之前，最少參觀展覽廳一次，部分部門會在辦公時間組團外出參觀，但亦有部門要求公務員在非辦公時間參與，政府列明不會提供補假或津貼。有公務員工會代表相信，部門應有足夠時間安排輪班的員工在辦公時間參與，如涉及私人時間應讓他們自願選擇。公務員事務局確認已發出有關要求，各政策局和部門正有序地安排轄下公務員參與。記者：羅庸軒

政府去年《施政報告》提出要繼續加強全體公務員培訓，提升愛國精神和國安意識。據了解，政府已要求全體公務員，在2026年12月31日前最少參觀一次國家安全展覽廳，各個政策局或部門可透過不同方式安排員工參與，包括安排員工組團一同前往、批准員工在工作時間內外出，以及讓公務員在辦公時間外參觀。