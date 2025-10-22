兩中國籍男女招攬16歲少年販毒，警拘3人檢1100萬元K仔可卡因。

警方於昨日(21日)在深水埗及旺角展開反毒品行動，並以「販運危險藥物」罪拘捕1名43歲女子、2名16及58歲男子，檢獲約22.3公斤氯胺酮和約1.3公斤霹靂可卡因，以及包裝毒品的工具，市值超過1,100萬港元。

利用青少年「搵快錢」心態

警方透過情報收集，發現一個活躍於西九龍的販毒集團，他們利用青少年「搵快錢」心態，招攬他們到毒品儲存倉工作。西九龍重案組昨日展開拘捕行動，在深水埗區一棟大廈內以販運危險藥物罪，拘捕一名16歲本地男子，並在其身上檢獲約130克霹靂可卡因及約260克氯胺酮，相信他當時正準備將身上的毒品交予販毒集團作販賣。