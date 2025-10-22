兩中國籍男女招攬16歲少年販毒，警拘3人檢1100萬元K仔可卡因。

警方於昨日(21日)在深水埗及旺角展開反毒品行動，並以「販運危險藥物」罪拘捕1名43歲女子、2名16及58歲男子，檢獲約22.3公斤氯胺酮和約1.3公斤霹靂可卡因，以及包裝毒品的工具，市值超過1,100萬港元。
利用青少年「搵快錢」心態
警方透過情報收集，發現一個活躍於西九龍的販毒集團，他們利用青少年「搵快錢」心態，招攬他們到毒品儲存倉工作。西九龍重案組昨日展開拘捕行動，在深水埗區一棟大廈內以販運危險藥物罪，拘捕一名16歲本地男子，並在其身上檢獲約130克霹靂可卡因及約260克氯胺酮，相信他當時正準備將身上的毒品交予販毒集團作販賣。
網上平台招攬青少年
其後，警方在該名青少年所管理毒品儲存倉內，檢獲約22公斤氯胺酮及1.2公斤霹靂可卡因，市值約1,100萬，並發現大量毒品分銷工具，例如不同尺寸的可再封膠袋及電子磅。同時，警方亦於旺角以串謀販運危險藥物罪，拘捕負責招攬及操控該名青少年的販毒集團成員，分別是一名58歲中國籍男子及一名43歲中國籍女子。3名被捕人士正被警方扣留調查，拘捕行動仍然繼續。
據悉，被捕少年無業，每次販毒收數百至千元酬勞，已販毒超過一個月，相信團夥是透過WhatsApp、Facebook等網上平台，以不同口號招攬青少年販毒，並租用單位供給青少年管理收藏毒品。