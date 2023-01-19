兩中學女生不懼污到溝渠採淤泥成功研發廚餘造氫獲獎

兩中學女生不懼污到溝渠採淤泥成功研廚餘造氫

政府即將實施垃圾徵費，家居棄置物能減少，環保之餘又慳錢。兩名中五女學生利用溝渠內的淤泥，再配合自家研製的「PSB珠珠」，把廚餘裡的有機物質轉化成氫氣。這項小發明奪得煤氣公司「綠火焰計劃」下的環保智慧能源大賽獎項，並獲六萬元獎學金，兩位青年「發明家」表示會繼續研究，盼未來每個屋苑也有「廚餘造氫」裝置，實踐轉廢為能的環保理念。 學校午膳後產生不少廚餘 就讀五育中學的中五學生鍾海盈是學校的風紀隊長，負責管理午膳秩序，觀察到每天都會產生不少廚餘，對環境造成負擔。早前她和同學楊雪晴參加了環保智慧能源大賽，從善用廚餘出發，構思智慧能源創新方案。在搜集資料過程中，發現廚餘可以產氫的理論，並在生物科老師的指導下，決定驗證此理論，以「廚餘造氫」為參賽項目。

兩中學女生不懼污到溝渠採淤泥成功研廚餘造氫

氫能新興潔淨能源 氫能是世界各地積極發展的新興潔淨能源，若成功以廚餘造氫，既減輕堆填區壓力又可減少碳排放，是雙贏方案。兩名同學表示，廚餘產氫氣的原理，是利用光合細菌（Photosynthetic Bacteria，PSB）和厭氧細菌（Anaerobic Bacteria）分解廚餘，繼而產生有機酸，在缺氧環境下發生代謝作用以產出氫氣。 發明「PSB珠珠」 但要找足夠厭氧細菌，楊及鍾做了一般女生較歉嫌惡的事：走到學校的溝渠內挖取淤泥，再拿到實驗室加工，藉此採集足夠的厭氧細菌。至於PSB，她們則發現液態PSB只能單次使用，產完一次氫氣便要棄掉，十分浪費。於是她們再發明了「PSB珠珠」，用褐藻膠把PSB包裹起來，使PSB可以重覆使用，而且強化了缺氧環境，令可持續產生更多氫氣，效能更高。

克服骯髒、惡臭的工序，加上鍥而不捨反覆實驗，最後終於成功提升產氫效率。據二人的實驗所得，100g廚餘能產生140ml氫氣，而1kg氫氣可產生33.33kwh能量，如此類推，假設每天可處理100噸廚餘，每年便可產生153,300度電，足夠約50個三人家庭的一年用電量，有助每年減少約85,000kg二氧化碳排放。 環保智慧能源大賽中學組獲亞軍 憑「廚餘造氫」項目，最終在比賽中打入中學組八強，並奪取亞軍。「綠火焰計劃 – 環保智慧能源大賽」由煤氣公司與香港教育城合辦、教育局協辦，比賽分為小學組及中學組，設「綜合能源解決方案」、「數碼化」及「去碳化」三大主題，參賽隊伍選擇至少一個主題，可運用任何程式、軟件或工具，設計出全新的智慧能源創新方案。大賽設有多個獎項，冠軍可獲得獎學金10萬元港幣。比賽結果已於今年一月十五日出爐，中學組和小學組冠軍分別由英華書院的「Smart Glass Buildings」和太古小學的「人工智能綠色火車系統」作品奪得。