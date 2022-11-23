兩中醫專家來港作臨床教研　到兩公院與西醫商治療方案

醫管局推出「大灣區中醫訪問學者計劃」，獲內地提名3名中醫專家來港，到指定公立醫院進行臨床診療、教學及科研相關工作。其中，廣東省中醫院主任中醫師謝東平和副主任醫師吳廣平上周二(15日)抵港，在取得香港中醫藥管理委員會有限制註冊後，周一(21日)到伊利沙伯醫院開展臨床工作。

今年3月曾來港參與抗疫工作的兩名中醫師，現時會在伊利沙伯醫院和瑪嘉烈醫院開展臨床學習計劃，醫管局每個階段會派出4名資深中醫師，與兩人一同巡房、看病歷和參與治療。醫管局總行政經理(中醫)黃巧雲表示，兩人現時主要集中治療新型肺炎重症病人，日後或安排到其他公院工作。

謝東平：中醫發展只有更好沒最好

謝東平認為，與本港醫護人員相處融洽、一同抱住如何醫好病人的目標，「大家抱住同樣心態，向同一方向努力。」臨床工作方面，他表示在「中西醫協作」下為病人制定中醫治療方案前，會與西醫作充分交流和協調、以確保病人安全為前提。吳廣平就指出，會以年初在博覽館和本港團隊合作的經驗，與本地中醫師商討治療病人的最佳治療方案。

被問到本港中醫發展有否改善空間時，謝東平笑言不止是香港，內地同樣有很多地方要改進，「只有更好，冇最好」，形容發展需因應不同時勢和情形改進。他又同意人才對中醫發展很重要，他們在大學學習的內容雖然重要，但他們亦一定要反覆在臨床實踐所學到的。

