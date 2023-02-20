兩人九龍灣吸水煙後失知覺 疑一氧化碳中毒

發言人指，水煙是吸煙產品，其所用的助燃物在燃燒時會產生高濃度一氧化碳。 (資料圖片)

一男一女早前到九龍灣宏光道8號創豪坊一個私人房間，期間有人吸食水煙後失去知覺，疑一氧化碳中毒。警方接報到場，救護員將二人送聯合醫院，其後轉送東區醫院接受治療。涉及一名23歲男子和一名21歲女子現時情況穩定，並已出院。衛生署表示，初步的調查資料，處所內有人報稱使用炭作吸食水煙時的燃料，而事發時房間內的所有門窗關上，正開動空調。

衛生防護中心發言人提醒，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料（例如煤炭）而產生的副產品。市民應正確使用燃燒燃料的裝置，並須確保有良好的通風。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。

發言人續指，水煙是吸煙產品，其所用的助燃物（如煤炭）在燃燒時會產生高濃度一氧化碳。由於吸食水煙時，使用者會吸得更深及時間更長，所攝入的有毒化合物份量一般比吸用捲煙時多，通常吸食一小時水煙的煙霧吸入量，可達一根傳統捲煙的100至200倍。共用水煙器具，會增加水煙使用者感染結核病等傳染病的風險，呼籲市民不要吸食水煙，為健康着想應立即戒煙。