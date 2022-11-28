兩代人互欣賞致長幼共融　以戲劇藝術打破隔代鴻溝

「佢都唔明我講乜？」、「成日都係『想當年』之嘛！」青少年與長者之間必定存在「兩代鴻溝」？隔代一定難以溝通？或許兩代人只要多關懷、多了解，也能互相欣賞、互相學習，更可一同踏上舞台完成演出，在台上台下真正達致長幼共融。

已故舞台劇大師古天農於2008年時，眼見本港偏遠新市鎮缺乏藝術場地，亦少有年輕人獲得藝術培訓的機會，於是促成中英劇團成立青少年音樂劇團，致力為偏遠地區的青少年提供音樂劇訓練，並安排他們參與義工服務，促進青少年全面成長。於2016年正式為音樂劇團改名為「Muse Up! 青少年音樂劇團」，繼續以戲劇藝術服務社會。

為新市鎮青少年提供戲劇藝術機會

負責項目策劃的中英劇團教育及外展部主管江倩瑩指出，戲劇藝術能夠培養青少年的社會意識， 建立正確價值，達致全人發展，並回饋社區。逾40位來自偏遠新市鎮的中小學生團員，在過去3年的計劃中便學習戲劇、音樂、舞蹈，更參與多次社區工作坊，讓他們有機會多接觸及參與戲劇藝術，並於今年聖誕節將有演出結業大型原創音樂劇《藏書翁》。