兩代人互欣賞致長幼共融　以戲劇藝術打破隔代鴻溝

「佢都唔明我講乜？」、「成日都係『想當年』之嘛！」青少年與長者之間必定存在「兩代鴻溝」？隔代一定難以溝通？或許兩代人只要多關懷、多了解，也能互相欣賞、互相學習，更可一同踏上舞台完成演出，在台上台下真正達致長幼共融。
已故舞台劇大師古天農於2008年時，眼見本港偏遠新市鎮缺乏藝術場地，亦少有年輕人獲得藝術培訓的機會，於是促成中英劇團成立青少年音樂劇團，致力為偏遠地區的青少年提供音樂劇訓練，並安排他們參與義工服務，促進青少年全面成長。於2016年正式為音樂劇團改名為「Muse Up! 青少年音樂劇團」，繼續以戲劇藝術服務社會。
為新市鎮青少年提供戲劇藝術機會
負責項目策劃的中英劇團教育及外展部主管江倩瑩指出，戲劇藝術能夠培養青少年的社會意識， 建立正確價值，達致全人發展，並回饋社區。逾40位來自偏遠新市鎮的中小學生團員，在過去3年的計劃中便學習戲劇、音樂、舞蹈，更參與多次社區工作坊，讓他們有機會多接觸及參與戲劇藝術，並於今年聖誕節將有演出結業大型原創音樂劇《藏書翁》。
體驗長者生活需要 互相溝通扶持
Muse Up！過往設有不同主題，如追尋夢想、推動環保等，學員有機會去街市收集剩食，學習珍惜食物等，而今屆主題是「關愛長者」，青少年團員透過參與體驗工作坊，從「衣、食、住、行」 四方面全面了解長者生活需要，並與長者交流及互相學習，當中亦探討失智症議題，希望兩代人在互相溝通、扶持，更合力解決困難。身兼戲劇導師、編劇及導演的何敏儀說，將在工作坊觀察到的長幼交流，放入故事創作，希望能豐富故事的人物性格及角色間的相處，令故事更為生動及具人性化；此外今次更邀請了十多位長者共同參演《藏書翁》，將長幼共融訊息從台下延伸至台上。
《藏書翁》音樂劇於今年12月24日及25日在理工大學賽馬會綜藝館演藝廳演出，有興趣可參看此連結；而明年暑假會再計劃招募新一批學員，屆時會再公布。