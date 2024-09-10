兩內地團11人疑食物中毒送院　旅監局稱有團友曾進食自備食物 (更新)

有內地團懷疑食物中毒。今日(10日)中午12時許，警方接獲報案指土瓜灣九龍城道飛達工商業中心有至少14人感痾嘔不適。消防處派出十多輛救護車及流動傷者治療車到場，將其中11人送往伊利沙伯醫院治理，部分人需坐輪椅，全部人均清醒。 旅遊業監管局確認，事件涉及分別有32人及31人的兩個旅行團，他們昨日抵港後，先後到土瓜灣嘉樂軒午膳及金港薈晚膳，其中金港薈今日下午未有營業，有食環署人員到場取證。

金港薈7月兩宗食物中毒13人不適 現場消息稱，一行人昨晚曾食過龍蝦等，今日中午隨團到上址一間表行購物時，相繼感到不適。從團友提供照片可見，有旅客在街頭嘔吐和躺在長椅休息，亦有人在旅遊巴休息期間仍拿著嘔吐袋。旅行團團長鄒從軍稱，昨晚於土瓜灣金港薈進食團餐後，有團友深夜開始上吐下瀉：「昨天晚上可能是那個晚餐，大家很多食物中毒，早上3、4時就拉肚子，一直到6時許才出來，買藥也買不到，可能吃了龍蝦等東西，還有雞翅等一些東西。」

翻查資料，金港薈今年7月曾發生兩宗懷疑食物中毒事件，導致13名內地客不適，金港薈一度自行停業3日進行大清潔。餐廳今日下午未有營業，有職員指知道「出現問題」，正待負責人解釋情況，食環署人員下午到場取證。 旅監局引述食肆無供應龍蝦 旅遊業議會對事件表示關注，初步獲悉涉及的內地團有近100人，昨晚在到土瓜灣一間餐廳，部分人進食龍蝦後出現不適。旅監局表示，兩個旅行團共有11人感到不適到醫院求醫，又稱團友昨日除到旅行團安排的餐廳用膳外，亦曾另外進食自行帶備的食物，相關食物將送往衞生防護中心檢驗。旅監局並引述有關食肆稱，並沒有供應龍蝦菜式。