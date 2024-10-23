兩內地漢涉爆竊及企圖爆竊大埔兩屋 警︰調查是否涉曾偉雄獨立屋竊案

大埔康樂園及附近屋苑接連遭爆竊，連警務處前處長曾偉雄的住所亦不能倖免，周日晚被掠走約10萬元財物。警方周一晚進行反爆竊行動時，拘捕2名內地男子，疑涉周一晚康樂園爆竊案及華樂豪庭的企圖爆竊；康樂園案件，事主損失3隻共值約29萬元勞力士手錶。至於兩名疑犯是否涉曾偉雄住所爆竊案則有待調查。
兩名被捕男子分別31歲及36歲，持雙程證，報稱無業及裝修工人，警方初步調查相信，他們疑與周一晚康樂園發生的竊案有關，事主損失3隻手錶共值約29萬元，另或涉華樂豪庭一村屋企圖爆竊。兩人涉爆竊、企圖爆竊、襲警及刑事毀壞等罪被捕。
新界北總區重案組總督察譚子偉表示，警方於周一晚上約10時半接報指大埔康樂園一間獨立屋失竊，其後警方亦接報，附近華樂豪庭有可疑人士出現，遂作出大規模搜索；發現兩名可疑人士藏身華樂豪庭附近的一輛電單車車罩內，警方上前拘捕，其中一人企圖反抗及逃走時，推跌一名警員，致對方左手手指骨折，兩名懷疑竊賊最終被制服及拘捕。
康樂園獨立屋被爆竊與曾偉雄住所距1公里
消息稱，兩名被捕人經康樂園後山，撬開涉案獨立屋氣窗入屋爆竊。曾偉雄的獨立屋周日被爆竊，消息指，曾偉雄住所與該獨立屋相距約1公里，亦與山邊相距較遠位置。警方正調查兩名被捕人是否與其他爆竊案有關，亦會追查有否同黨等；又指針對區內一連串爆竊案件，已多管齊下方式打擊爆竊案。
警方提醒，賊人一般都是取易不取難，通常針對沒有鎖上門窗、沒有窗花或低層單位進行爆竊。為免成為賊人的目標，市民於外出時，必須確保門窗已經鎖上，亦可於夜間留些燈光，以及安裝閉路電視、電子鎖、門窗感應器等設備。