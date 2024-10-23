兩內地漢涉爆竊及企圖爆竊大埔兩屋 警︰調查是否涉曾偉雄獨立屋竊案

大埔康樂園及附近屋苑接連遭爆竊，連警務處前處長曾偉雄的住所亦不能倖免，周日晚被掠走約10萬元財物。警方周一晚進行反爆竊行動時，拘捕2名內地男子，疑涉周一晚康樂園爆竊案及華樂豪庭的企圖爆竊；康樂園案件，事主損失3隻共值約29萬元勞力士手錶。至於兩名疑犯是否涉曾偉雄住所爆竊案則有待調查。

兩名被捕男子分別31歲及36歲，持雙程證，報稱無業及裝修工人，警方初步調查相信，他們疑與周一晚康樂園發生的竊案有關，事主損失3隻手錶共值約29萬元，另或涉華樂豪庭一村屋企圖爆竊。兩人涉爆竊、企圖爆竊、襲警及刑事毀壞等罪被捕。