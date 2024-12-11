兩公司獲頒智力合作夥伴 傑出上市公司大獎16企上榜

中港兩地跨媒體舉辦的《傑出上市公司大獎》昨舉行2024年頒獎禮，共有16間上市公司，以及兩間合作夥伴獲獎。多名政經界名人出席頒獎禮，包括財經事務及庫務局副局長陳浩濂、商務及經濟發展局副局長陳百里、中聯辦經濟部副部長兼貿易處負責人周強、德勤中國華南區主管合夥人、香港會計師公會會長歐振興等。陳浩濂指，大獎為投資者提供極具價值的參考指標，港府將繼續鞏固及提升市場競爭力，便利優質企業在港融資。 《傑出上市公司大獎》由《am730》、亞洲公關組成大獎籌委會，《鳳凰網港股》作專題報道，德勤中國為「智力合作夥伴」。亞洲公關行政總裁鄭燕華表示，大獎旨在表揚上市公司驕人業績，藉此樹立指標，讓企業努力回饋股東之餘，亦回饋社會及國家。

獲殊榮上市公司 包括7間藍籌 16間獲得《傑出上市公司大獎》上市公司，包括7間藍籌，分別為長江實業集團(1113)、恒基兆業(012)、香港中華煤氣(003)、香港鐵路(066)、華潤啤酒(291)、華潤電力(836)及新鴻基地產(016)。其他上市公司包括新世界發展(017)、中海物業(2669)、中國光大水務(1857)、祈福生活服務(3686)、信和置業(083)、國泰君安國際(1788)、國際家居零售(1373)、豐盛生活服務(331)及K Cash集團(2483)。另外，晉凱金融集團及衛氏律師行則奪得卓越合作夥伴。



陳浩濂：為投資者提供參考指標 陳浩濂指，香港自2018年起實施一系列上市制度改革，包括容許同股不同權架構、允許未有收入及盈利生物科技公司來港上市，去年再放行特專科技上市制度，截至今年11月底已有102家公司透過相關管道上市，集資總額逾6千億元，反映上市改革成功並加強香港上市平台對新經濟產業的吸引力。 陳百里則表示，香港正處於充滿挑戰與機遇的時代，就要懂得在複雜多變的環境中尋找新的定位及新的增長點。《am730》行政總裁李相雄預料明年香港仍面臨挑戰，《am730》會投入更多資源做好經濟及商業新聞，為企業提供更多發展需要的資訊。 頒獎禮現場政商及財經界名人濟濟一堂，場面熱鬧，嘉賓包括多位立法會議員如謝偉銓、謝偉俊、邱達根、譚岳衡及陳曼琪。商界代表有中華廠商會會長盧金榮、中華出入口商會會長貝鈞奇、工業總會副主席周治平等。證券界代表包括資深股評人陳永陸、華贏東方(亞洲)研究部董事李慧芬、香港中資證券業協會秘書長劉蓓、黃國英資產管理董事黃國英及香港股票分析師協會理事黃德几等。

傑出上市公司大獎2024

傑出上市公司大獎2024獲獎名單